Ford Mustang Mach-E krijgt heftige Shelby-versie

Deze week is Las Vegas weer het podium van de jaarlijkse SEMA Show, een beurs waar automerken en tuners jaarlijks laten zien met welke spoilers, lipjes, randjes en wielen je je auto kunt volhangen. Op de stand van Ford is een arsenaal aan platgeslagen en opgehoogde pick-ups te zien, maar ook een Mustang Mach-E waar niemand minder dan Shelby zich mee heeft bemoeid.

Ford schotelt ons een bonte verzameling aangepaste modellen voor. Daarbij krijgen drie modellen extra veel aandacht: de F-150, de Maverick en de elektrische Mustang Mach-E. De F-150 is immers sinds jaar en dag met afstand de populairste auto van Ford in de Verenigde Staten en de Maverick is een splinternieuwe pick-up die dat succes in een veel lager segment moet voortzetten. Ford dient onder meer een platgeslagen Maverick op en brengt ook een Maverick met SUV-opbouw mee naar Las Vegas.

Naast een stel heftig uitgevoerde Rangers kan ook Fords elektrische succesnummer niet ontbreken. We hebben het in dat geval over de Mustang Mach-E, een elektrische SUV waar Shelby nu een eigen versie van laat zien. De Shelby Mustang Mach-E is in de Shelby kenmerkende kleurstelling uitgevoerd, heeft een nieuwe motorkap en is rondom aangekleed met uit koolstofvezel opgetrokken aerodynamische extraatjes. Volgens Shelby laat de Mustang Mach-E GT Concept, het is dus nog een studiemodel, zien hoe een Mustang Mach-E GT van het bedrijf vormgegeven zou kunnen worden. Technische specificaties deelt Shelby niet.

Is er meer elektrisch Mustang-geweld in Las Vegas? Zeker. Zo zien we onder meer de knaloranje Tjin Edition Mustang Mach-E California Route One met wit 22-inch lichtmetaal van Vossen, een fietsendrager en zonnepanelen op het dak. Fords SEMA-aanbod zorgt voor opmerkelijk kijkvermaak, al dan niet met opgetrokken wenkbrauw.