Ford investeert in EV-productie

Ford pompt 900 miljoen dollar, een kleine € 790 miljoen euro, in zijn fabriek in Michigan.

Ford meldt dat het 900 miljoen dollar investeert in zijn Flat Rock-fabriek in Michigan. In die productiefaciliteit wil het bedrijf volledig elektrische auto's gaan bouwen. Het gaat hier niet om de sportieve elektrische SUV die Ford in 2020 op de markt brengt. Die komt namelijk uit Fords Mexicaanse Cuatilan-fabriek.

Het bedrag van 900 miljoen dollar is niet alleen bestemd om de Flat Rock-fabriek klaar te stomen voor de productie van EV's. Een deel van de investering komt volgens Ford ten goede aan de onthulling en uiteindelijke productie van de volgende generatie van de Mustang. Daarnaast kondigt Ford aan dat het in Michigan ruimte reserveert voor de productie van autonome auto's met een hybride aandrijflijn. In 2021 moet de eerste autonome Ford van de band lopen. Het zou gaan om een bedrijfsauto. Een andere aankondiging: de nieuwe generatie van de Transit Connect, de voor de Noord-Amerikaanse markt bestemde versie, komt straks uit Mexico. In 2021 wordt hij op de markt gebracht. Momenteel komt de Noord-Amerikaanse variant van de Transit Connect uit het Spaanse Valencia.