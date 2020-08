Ford haalt de MS-RT Transits naar Nederland

Ruim tweeënhalf jaar geleden stelde Ford de MS-RT Transit Custom aan de wereld voor. Die heftige bestelbus was het resultaat van een samenwerking tussen Ford en het Engelse Ford Works Rally Team van M-Sport. Niet veel later volgde de compactere Transit Connect die eenzelfde behandeling kreeg. Ter inspiratie werd de Fiesta WRC rallyauto genomen. Dat is gelijk terug te zien in het extreme bumperwerk en de achterspoiler. De aanpassingsronde werd niet doorgevoerd tot aan de motoren: daar vinden we standaard EcoBlue dieselmotor met 120 of 185 pk.

Leuk en aardig dus, deze sportieve Transits, maar destijds werd meegedeeld dat ze Groot-Brittannië niet zouden verlaten. Jammer maar helaas dus voor de Nederlandse gewilligen. Tot nu, want Ford laat weten dat de sportievelingen toch wél naar andere Europese landen komen. Dat gebeurt volgende maand zelfs al! Behalve in Nederland belanden de MS-RT Transits ook in Frankrijk, Hongarije, Noorwegen en Roemenië in de showrooms. Ford Nederland heeft nog niet laten weten hoeveel de bestelbussen moeten kosten. AutoWeek is nog in afwachting van een reactie.