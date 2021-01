Ford gaat Mustang Mach-E ook in China bouwen

De elektrische Ford Mustang Mach-E wordt vooralsnog alleen in Mexico geproduceerd, maar dat gaat veranderen. De elektrische SUV ziet straks namelijk ook in China het levenslicht.

Ford produceert de Mustang Mach-E tot op heden alleen in zijn Cuautitlan Stamping and Assembly Plant (CSAP) in Mexico, maar de elektrische SUV krijgt een tweede geboorteplaats. De joint-venture die Ford in China met Changan heeft, gaat de Ford namelijk ook in China bouwen voor de Chinese markt. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de door Changan Ford te produceren Mustang Mach-E ook voor exportmarkten is bestemd.

De Chinese consument kan naast voor de reguliere versies straks ook kiezen voor de sportiever ingestelde GT. Ook in Nederland is het model leverbaar in diverse uitvoeringen. Ford levert de elektrische SUV in ons land namelijk met zowel achter- als vierwielaandrijving. De RWD is met 258 pk en 75 kWh accupakket verkrijgbaar, maar er is ook een 285 pk sterke versie met een 98 kWh accupakket. Ga je voor vierwielaandrijving, dan kun je eveneens de 258 pk uitvoering kiezen, incombinatie met een accu van 75 kWh. De vierwielaangedreven Mustang Mach-E met het 98 kWh accupakket, is met 338 pk nog iets sterker. Ford ook nog de reeds genoemde 488 pk en 860 Nm sterke GT-uitvoering aan het Nederlandse gamma toe.