Ford Focus ook in Europa vernieuwd

Ford staat op het punt de Focus een facelift te geven, zo blijkt uit een set kakelverse spionagefoto's van een ingepakt testexemplaar dat in het noorden van Europa aan koudetests wordt onderworpen. De vernieuwde Ford Focus verwachten we in de tweede helft van dit jaar op de Nederlandse markt.

De huidige vierde generatie Ford Focus staat sinds medio 2018 bij de Nederlandse dealers en dat betekent dat het model later dit jaar alweer zijn derde verjaardag viert. De Europese tak van Ford is dan ook al even druk in de weer met het testen van een gefacelifte versie, die nu een eerste levensteken geeft.

Om enige verwarring weg te werken: de facelift die Ford in Europa op de Focus doorvoert is geenszins gelijk aan die van de gefacelifte Focus die Ford vorig jaar in China introduceerde. Dat neemt niet weg dat ook het voor de Europese markt bestemde model een andere neus krijgt aangemeten. Op deze foto's krijgen we namelijk de gewijzigde Europese Focus te zien, die zowel aan de voor- als achterkant rijkelijk voorzien is van camouflageplakkers.

De op deze foto's zichtbare vijfdeurs Focus, ogenschijnlijk uitgevoerd als Active maar wel uitgerust met de grille die onder meer op de Titanium-uitvoering zit, heeft namelijk een grondig herzien front. De C-segmenter krijgt compleet nieuwe koplampen, die scherper gesneden zijn dan de huidige lichtunits en die ook nog eens ingevuld worden met een nieuwe lichtsignatuur. Opvallend hierbij is dat de plattere koplampen wel iets weghebben van die van de op leeftijd geraakte Mondeo. Ford geeft de Focus zo te zien een plattere grille en ook de koelopening in de tevens aangepaste voorbumper wordt aangescherpt. Die onderste grille groeit daarbij een slagje. De twee delen worden van elkaar gescheiden door een horizontale balk waarin de kentekenplaat is gehuisvest. Die zit momenteel min of meer los aan de onderzijde van de bovenste grille. Ook achterop monteert Ford een andere bumper en dito verlichting. Ook hier geldt dat de gewijzigde achterlichten net even strakker en kleiner zijn dan de huidige exemplaren. Vooral de uitlopers aan de buitenkant van de units lijken een maatje te krimpen.

Ford pakt ongetwijfeld ook het interieur aan, al hebben de wijzigingen hier vooral betrekking op het materiaalgebruik en het infotainmentsysteem. Wat motoren betreft, verandert er waarschijnlijk weinig. Vorig jaar werd het motorenpalet van de Focus namelijk al uitgebreid met 125 pk en 155 pk sterke mild-hybride benzinekrachtbronnen. Daarnaast is de Focus momenteel verkrijgbaar met 100 pk, 125 pk en 150 pk 1.0- en 1.5-Ecoboostmachines. De ST keert waarschijnlijk terug als 280 pk topversie. Een RS hoeven we niet meer te verwachten.

Hoewel de Focus-verkopen in Europa vorig jaar zo'n 100.000 stuks achterbleven op die van de Volkswagen Golf, stond de auto in Nederland vorig jaar met zo'n 7.800 verkochte exemplaren op een nette achtste positie in de verkoopstatistieken. Inderdaad, boven de Golf (plek 14, 6.375 stuks). Feest was het echter niet voor Ford. In 2019 ging de Focus namelijk nog met een fraaie derde verkooppositie aan de haal.