Ford Fiesta en Ford Granada - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

AutoWeek-forumlid HarmenA spotte dit tweetal en plaatste de foto's die hij ervan maakte op ons forum, waarvoor hartelijk dank! 'Een leuk Ford-duo' schreef hij erbij en daaraan is geen woord gelogen. Allebei zijn ze inmiddels een aparte vermelding waard in deze rubriek, dus des te leuk dat ze bij elkaar staan. De oplettende kijker spot ook een modernere Fiesta achter de Granada, wellicht dat die ook bij hetzelfde nestje hoort. Dat de Fiesta en Granada van één persoon zijn, kan haast niet anders.

Hoewel ze niet de meest sprekende kleuren hebben, is het uiteraard figuurlijk wel een kleurrijk duo. De Fiesta en Granada, respectievelijk uit 1986 en 1985, waren immers elkaars tegenpolen in het Ford-gamma destijds. De Granada - destijds Fords topmodel - is één van de allerlaatsten, aangezien in het bouwjaar van deze witte de Ford Scorpio het stokje overnam. Het is een Granada 2.0 en dat maakt 'm de eenvoudigste uitvoering die je op dat moment kon aanschaffen. Wat dat betreft past de witte 'kleur' er perfect bij. De aftermarket-wielen zijn echter een beetje misplaatst, maar ach, allang leuk dat-ie er nog is. Overigens kwam deze Granada in 2010 pas het land in, waarna de huidige eigenaar 'm in 2017 in handen kreeg.

De Fiesta is wél origineel Nederlands en is sinds 2019 bij zijn huidige baasje. Wellicht was een wat handzamere oude Ford destijds een gewenste uitbreiding van het wagenpark. Ook die Fiesta is vrij bescheiden van aard: het is een 50 pk 1.1 L, die stond destijds net even een stapje boven de absolute instapper met de 45 pk 1.0. Juist het feit dat het zo'n doodnormale Fiesta is, maakt het leuk dat iemand er nog liefde voor voelt en 'm nog als dagelijks vervoermiddel voor de deur heeft staan. Vast niet iedereen zal het begrijpen, maar wij nemen onze pet af voor degene die dit tweetal op de weg houdt!