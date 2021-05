Ford Explorer als ruige Timberline

Eind 2019 voegde Ford de Explorer na jarenlange afwezigheid van het model weer toe aan het Nederlandse leveringsgamma. Veel kan de Nederlandse consument echter niet kiezen. De Ford Explorer wordt in Nederland alleen als Plug-in Hybride geleverd en is altijd uitgedost in ST Line-trim. In thuisland Verenigde Staten is de ruim 5 meter lange SUV in diverse smaken te krijgen, waaronder als luxueus uitgedoste King Ranch en als échte Explorer ST. De Amerikaanse klant kan nu ook voor een ruig aangeklede Explorer gaan, de nagelnieuwe Explorer Timberline die je op deze foto's ziet.

Volgens Ford maken Explorer-rijders steeds vaker uitstapjes naast de gebaande paden, een trend waar het merk met deze nieuwe Explorer Timberline op inspeelt. De Explorer Timberline krijgt een Torsen-sperdifferentieel en komt onder meer standaard met Hill Descent Control. Daarnaast zet Ford de Explorer Timberline iets meer dan 2 centimeter hoger op z'n poten. Het merk geeft de Explorer aangepaste schokdempers, steviger exemplaren die aanvankelijk voor de politieversie van de Explorer, de Interceptor, zijn ontwikkeld. Om het 18-inch lichtmetaal zijn all-terrainbanden van Bridgestone gevouwen.

Vanbuiten wordt de Explorer Timberline volgehangen met specifiek bumperwerk, compleet met skidplates en oranjekleurige accenten. De grille is net even anders dan je van de Explorer gewend bent, Ford plakt er namelijk een kunststof sierdeel met led-verlichting in. Aan de onderkant van de Explorer Timberline monteert Ford beschermplaten voor onder meer de transmissie en de motor. Die krachtbron is overigens de 284 pk sterke viercilinder 2.3 Ecoboost die gekoppeld is aan een tientraps automaat. Opvallend genoeg de basismotor, daar Ford in de Verenigde Staten de Explorer ook met een hybride aandrijflijn met een 3.3 V6 en met een biturbo 3.0 V6'en levert. Ford legt tenslotte rubberen matten in de Explorer en vouwt bekleding om de stoelen die je volgens het merk eenvoudig kunt schoonmaken.

Naar Nederland komt de Explorer Timberline overigens niet. Is dat een gemis?