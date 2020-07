Back to Basics: Ford Explorer PHEV

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Iemand met €80.000 op zak zou waarschijnlijk niet één-twee-drie verwachten dat hij dit bedrag in één keer over de balk kan smijten bij een Ford-dealer, maar sinds kort is niets minder waar. De Ford Explorer heeft namelijk zijn Nederlandse debuut gemaakt en staat voor minimaal dat bedrag te koop. Tijd voor een kennismaking.

Ford Explorer PHEV ST-Line

€80.040

Sinds kort versterkt de reusachtige Explorer het Europese portfolio van Ford. Een unieke zet, want de Amerikaanse genen van de SUV zijn van mijlenver te zien. Door de plug-in hybride-aandrijflijn weet Ford de Explorer echter ook voor onze markt aantrekkelijk te maken. Klanten hebben dan ook maar bar weinig keuze, want het is de enige aandrijflijn die beschikbaar is. Aan een 3,0-liter V6 EcoBoost-motor met 350 pk koppelt Ford een 100 pk sterke elektromotor. Het lithium-ion-accupakket heeft een capaciteit van 13,1 kWh. Het geheel is goed voor een gecombineerd vermogen van 457 pk waarbij op pure elektriciteit 40 kilometer kan worden afgelegd. Dan nu misschien wel de opmerkelijkste cijfers van het geheel: Ford geeft een fabrieksverbruik voor de 2.466 kg wegende SUV van 2,9 liter op kilometer op (1 op 34,5) en een CO2-uitstoot van niet hoger dan 66 g/km.

Kleur

De Explorer is ook op het gebied van uitrustingsniveaus dé perfecte auto voor mensen met keuzestress, want er valt wederom niets te kiezen. Op de prijslijst staat enkel de bomvolle ST-Line geparkeerd. Deze uitvoering is zo volgepropt met voorzieningen, dat er zelfs geen één extra optie in de optielijst staat. De enige manier om een Explorer zich te laten onderscheiden van de rest, is door middel van een andere lakkleur. Standaard spuit Ford de Explorer namelijk is het vrij saaie Oxford White, maar tegen een meerprijs van tussen de €1.000 en €1.500 liggen er tal van andere kleuren klaar voor de SUV. Voor de buitenkant heeft Ford verder 20-inch wielen, full-led koplampen en dito achterlichten, een elektrisch te openen panoramadak en hoogglans zwarte ST-sierdelen klaarliggen.

Leer en schermen

Binnenin verwelkomt een volledig met leer bekleed interieur de passagiers. Alle stoelen zijn in de Explorer ST-Line met rode stiksels afgewerkt. De voorste stoelen zijn elektrisch op tien manieren te verstellen en kunnen daarbij verwarmd én geventileerd worden. Ook een massagestand wordt niet achtergehouden. De stoelen op de tweede (van de drie) zitrij kunnen verwarmd worden. Verschillende beeldschermen worden standaard in het dashboard verwerkt. Achter het stuur zit een 12,3-inch digitaal instrumentarium, de multimedia laat zich middels een rechtopstaand 10,1-inch aanraakscherm bedienen. Naast navigatie kan het SYNC 3-systeem op verschillende manieren overweg met externe smartphones. Een Bang & Olufsen audiosysteem blaast de muziek door de SUV. De automatische airco is over drie zones te verstellen. De achterpassagiers krijgen hierbij een eigen bedieningspaneel.

Snufjes

Liefhebbers van technische snufjes kunnen hun hart ophalen bij de Explorer. Zo krijgt de Explorer een 360-graden camera met split-view en een eigen wassysteem, kan de achterklep handsfree geopend worden, heeft de Explorer een grootlichtassistent en een zijwind stabiliteitssysteem. Ook een rits aan veiligheidssystemen helpen de bestuurder, zoals een Intelligent adaptieve cruisecontrol, Trailer Sway Control en Hill Descent Control.

€80.040 is een vrij potig bedrag, maar Ford zorgt voor dat bedrag dat de koper zich in vrijwel alle denkbare luxe kan wentelen. Gaan we hem veel zien op de Nederlandse wegen? Laat jouw mening hieronder weten!