Ford-CEO Jim Farley doet weer eens een boekje open over zijn kijk op de concurrentie. Zo stelt hij erg onder de indruk te zijn van de Tesla Model 3 en Chinese EV’s, die hem leerden dat het bouwen van een EV een fundamenteel andere blik vereist.

Jim Farley is de hoogste baas bij Ford en bepaald niet bang om zich positief uit te spreken over de concurrentie. Zo weten we dat Farley een tijd lang en tot volle tevredenheid rondreed in een Xiaomi SU7. Ook noemde Farley Chinese autofabrieken onlangs ‘ontzagwekkend’ en noemde hij Chinese auto’s toen ‘superieur’.

Bijzonder, maar Farley gaat gerust nog wat verder. In de podcast ‘Office Hours: Busines Edition’ (aflevering 3) vertelt hij vrijuit over die keer dat ze bij Ford wat EV’s van de concurrentie demonteerden voor onderzoek, een praktijk die overigens bij alle fabrikanten voorkomt. Farley: “Ik was diep onder de indruk toen we voor het eerst de Tesla Model 3 en wat Chinese EV’s uit elkaar begonnen te halen.” Farley noemt de bevindingen zelfs “echt schokkend” en gebruikt de kabelboom als voorbeeld. “De kabelboom van onze Mustang Mach-E, destijds de op één na populairste EV van het land, was 1,6 kilometer langer dan die van Tesla. Hij was ook 70 pond (32 kilo; red.) zwaarder.”

Met name dat gewicht heeft grote gevolgen, vertelt Farley, juist in het geval van een EV. Het extra gewicht moet hier namelijk worden gecompenseerd door een extra grote accu om tot de gewenste prestaties te komen, en dat kost geld. Farley: “Alleen al de kosten voor de extra accucapaciteit die nodig is om de kabelboom voort te slepen, zijn 200 dollar per auto.”

Die kabelboom laat volgens Farley dan ook mooi zien waarom het ontwikkelen van een traditionele auto iets fundamenteel anders is dan het ontwikkelen van een elektrische auto. Farley: “Een verbrandingsmotor-ingenieur kijkt naar zo’n kabelboom en denkt: ach, die dingen zijn allemaal ongeveer hetzelfde, laten we de productie maar uitbesteden aan een toeleverancier. Bij een EV kan dat niet, omdat het gewicht van zo’n kabelboom in directe relatie staat tot het formaat van de accu. In dit geval loont het dus om te investeren in een duurdere, maar lichtere kabelboom, omdat je daarvoor meer geld kunt besparen op de accu.”

Samenvattend stelt de hoogste baas van Ford dat de complete rekensom verandert als je een EV ontwikkelt, en je dus eigenlijk naar elk aspect van die auto anders moet kijken dan je als traditionele autobouwer gewend bent. Tesla en de Chinezen deden dat aanvankelijk beter dan Ford, maar uiteraard is Farley hard bezig om een inhaalslag te maken. Daarom heeft hij het bedrijf onderverdeeld in drie aparte divisies, waarvan er één (Ford Model E) zich louter bezighoudt met de ontwikkeling van elektrische auto’s.