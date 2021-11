Ford Capri (1972) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De winter nadert met rasse schreden en dat is vaak niet al te best nieuws voor deze rubriek. Veel klassiekers verdwijnen dan immers in de winterstalling. We vermoeden dat deze Ford Capri er daar één van is, dus leuk dat-ie nog nog op tijd gespot is.

Met het herfstachtige weer van de afgelopen dagen kunnen we ons voorstellen dat klassiekereigenaren alweer druk nadenken over het winterklaar maken van hun auto's. Deze Ford Capri is echter nog heel even overgeleverd aan de elementen en collega Joost Boers liep 'm tegen het (natte) lijf.

Dit is ongetwijfeld één van de oudste Capri's die ons land rijk is, want het is er eentje uit 1972. Het derde jaar van de Capri. Dat het zo'n vroeg exemplaar is, zie je onder meer aan de verlichting. De koplampen en de knipperlichten zitten hier nog samen in één unit en deze Capri heeft nog de van de Escort afkomstige achterlichten. In het jaar dat deze donkergroene Capri van de band rolde, zou Ford 'm een opfrisser geven. Daarbij werden de koplampen groter en verhuisden de knipperlichten naar de voorbumper. Bovendien kwamen er nieuwe wat forsere achterlichten op de Capri.

Hoewel de Capri het antwoord van Ford Europa op de in Amerika niet aan te slepen Mustang was, was de Capri uiteraard een stuk bescheidener. Niet alleen vanwege zijn formaat, maar ook qua techniek. Ford greep onder meer de V4 van de Taunus van de schappen om de Capri van kracht te voorzien en die motor ligt ook in deze Capri. Wel de grootste die je kon krijgen: de 66 pk sterke 1.7. Wie echt van goeden huize kwam, ging voor de Capri met de ook in de Taunus gebruikte 'Cologne V6' in de neus. Een krachtbron die in z'n toen grootste uitmonstering (een 150 pk sterke 2.6) in de RS 2600 geheten topversie lag.

Hoewel het vanwege het licht op de foto's niet heel goed te zien is, lijkt de Capri er keurig bij te staan. Hij bivakkeert al zijn hele leven hier in Nederland en is inmiddels bij zijn zesde eigenaar, die de Capri nu ruim anderhalf jaar bezit. De apk vervalt in de winter, maar de Capri zal komende lente ongetwijfeld met een verse apk en een winterslaapje achter de rug weer de weg op gaan!