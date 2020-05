Ford Bronco Sport toont ware gezicht

De Ford Bronco Sport staat te popelen om open en bloot in de schijnwerpers te gaan staan, maar Ford is er toch nog niet helemaal klaar voor. De kleine broer van de nieuwe Bronco is nog licht gecamoufleerd gespot in de Amerikaanse staat Michigan.

De splinternieuwe Ford Bronco en diens kleinere broertje Bronco Sport worden volgens planning nog dit voorjaar voorgesteld aan het grote publiek. Ongetwijfeld gooit de crisis roet in het eten en daarom is het inmiddels wat onzeker wanneer Ford de twee SUV's werkelijk toont. Het maakt niet heel veel uit, want zowel de Bronco als de Bronco Sport zijn reeds geheel in beeld verschenen. Dat weerhoudt Ford er echter niet van om toch nog wat camouflagemateriaal op een testexemplaar van de Bronco Sport te plakken. Wel is het voor het eerst dat Ford de 'kleine' Bronco zelf voor zo'n groot deel onbedekt laat.

Zoals op de stiekem gekiekte foto's van de Bronco Sport al te zien was, krijgt de auto een licht retro-sausje, maar is de Sport verder een stuk meer eigentijds dan de grotere Bronco. Van de twee nieuwkomers is de Bronco Sport degene die een zo breed mogelijk publiek moet aanspreken, waarschijnlijk ook buiten de VS. In het interieur van de SUV, dat óók al volledig op de foto is gezet, is goed te zien dat Ford daarom scherp naar haar Europese tak gekeken heeft. Een Europees marktdebuut voor de Bronco Sport is dan ook absoluut niet uit te sluiten, hoewel daar formeel nog niets bekend over is. We wachten het af, maar lang kan het nu niet meer duren.