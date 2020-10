Hennessey Performance hangt V8 in Ford Bronco

De pk-adepten van het Amerikaanse Hennessey Performance kunnen niet wachten om de Ford Bronco onder handen te nemen. De auto is nog niet eens op de markt of de tuner geeft al een digitale impressie van wat het met de herboren offroader van plan is.

Ford blies de Bronco medio dit jaar nieuw leven in. De nieuwe Bronco is een regelrechte concurrent van auto's de Jeep Wrangler. De Ford is een echte offroader die net als de Wrangler is doorspekt met historisch verantwoorde details. De Bronco komt op de markt met een 2.3 Ecoboost viercilinder en met een 2,7-liter twinturbo Ecoboost V6. Voor zover bekend krijgt de Bronco geen achtcilinder en dat is de reden waarom het in Texas gevestigde Hennessey Performance zich geroepen voelt met een oplossing te komen.

Het bedrijf laat een afbeelding zien van wat het de Hennessey Velociraptor V8 Bronco noemt. De naam Velociraptor, een slecht gehumeurd uitgestorven reptiel dat onder meer bekendheid verwierf dankzij de Jurassic Park- en Jurassic World-films, wordt door Hennessey Performance gebruikt voor heftige aangepaste versies van Fords Raptor-uitvoeringen. Een Raptor-versie van de Bronco is er nog niet, maar dat weerhoudt de Texaanse tuner er niet van alvast te laten zien wat het met de Bronco van plan is. De Hennessey Velociraptor V8 Bronco krijgt een 5.0 V8 met 3.0 liter supercharger die het vermogen naar 750 pk tilt. Die machine is gekoppeld aan de bekende tientrapsautomaat van Ford, Hennessey Performance spreekt van een 0-100-tijd van slechts 4,5 seconden.

De doorgesnoven Raptor krijgt een motorkap met luchthapper, speciale injectoren, een aangepaste brandstofpomp, een heftig uitlaatsysteem, bumpers met ledverlichting, een offroadonderstel, offroadrubber en talloze Hennessey-badges. Wie er eentje wil hebben moet snel handelen. Hennessey Performance gaat in totaal 24 exemplaren maken. De Hennessey Velociraptor V8 Bronco is leverbaar met twee- en vier portieren. Het prijskaartje: minimaal $ 225.000 ...