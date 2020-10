Ford bereidt F-150 Tremor voor

Even opfrissen; waar zagen we de naam Tremor ook alweer eerder? Nou, nog niet heel lang geleden nog bij de Ranger. De voor Amerikaanse begrippen kleine pick-up kreeg behalve een Raptor- ook al eens een Tremor-versie. Dat kun je zien als een pakket aanpassingen voor wie een Raptor wat te ver gaat. Een 'Raptor light', oneerbiedig gezegd. Afgaande op de foto's die we hier voor onze neus hebben, komt er binnenkort ook een F-150 Tremor.

Net als bij de Ranger Tremor is het duidelijk dat er enkele Raptor-achtige kenmerken aanwezig zijn, maar het allemaal nét even wat minder extreem oogt. Het meest in het oog springt de aangepaste donkere grille, waar in tegenstelling tot bij de F-150 Raptor de merknaam niet uitgeschreven staat, maar simpelweg het logo in het midden zit. Ook staat de F-150 duidelijk hoger op z'n poten dan normaal, want de Tremor moet in ruig terrein ook wat beter uit de voeten kunnen dan een reguliere F-150. Behalve de langere veerweg heeft deze uitvoering naar verwachting extra beschermplaten op de bodem en zorgt een sperdifferentieel aan de achterkant voor een slimmere verdeling van de krachten op de achterwielen. Die wielen zijn overigens ook duidelijk forser dan gewoonlijk en er liggen speciale terreinbanden om. Hoewel het nu door de camouflage niet te zien is, zullen er vast ook diverse stickers en emblemen op de auto zitten om 'm te onderscheiden van een normale F-150.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een F-150 Tremor komt, ook de vorige generatie was er al in een dergelijke uitvoering. Die oogde alleen vooral wat sportiever dan z'n kaler uitgevoerde broertjes, nu lijkt de aandacht meer op een ruig voorkomen te liggen. Overigens is de F-150 Tremor niet alleen optisch een stuk subtieler dan de F-150 Raptor; de 450 pk sterke 3.5 EcoBoost V6 uit de top-F-150 hoeven we hier ook niet in te verwachten. Reken hooguit op een 375 pk sterke versie van diezelfde motor. Nog altijd niets om je voor te schamen. Hier in Nederland hoeven we hem - niet geheel verrassend - via de reguliere kanalen niet te verwachten.