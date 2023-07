Flinke hagelstenen slopen tal van Nederlandse auto's in Italië

Na noodweer met forse hagelbuien in Italië zijn bij de Nederlandse alarmcentrales Eurocross, ANWB en SOS International 'extreem veel' meldingen over schade binnengekomen. De ANWB zegt dat tot nu toe al zeker tweehonderd mensen schade gemeld hebben aan hun auto. In sommige gevallen komt daar ook nog schade aan de caravan bovenop. SOS International zegt zo'n 150 berichten te hebben gekregen van Nederlanders van wie de auto, camper of caravan zo ernstig beschadigd is dat deze niet meer rijdt.

Eurocross weet nog niet precies hoeveel schademeldingen er zijn binnen gekomen. Bovendien kunnen de aantallen nog flink oplopen. Alle alarmcentrales noemen de situatie erg extreem. Vakantiegangers bij het Italiaanse Gardameer hadden in de nacht van maandag naar dinsdag last van hagelbuien en onweer. Sommige meldingen zijn afkomstig van vakantiegangers in Zwitserland, Slovenië en Oostenrijk. Vooral auto's hebben schade opgelopen. Een woordvoerster van Eurocross zegt nog geen meldingen te hebben gezien van persoonlijk letsel. SOS International stelt wel van twee mensen te hebben gehoord dat ze lichtgewond zijn geraakt door de hagelstenen.

Eurocross zegt eerst te kijken hoe de Nederlanders het best geholpen kunnen worden. "Omdat het zoveel meldingen zijn, is de kans groot dat lokale autoriteiten de auto's moeten gaan bergen." SOS International laat ook weten dat de voertuigen gerepatrieerd moeten worden. "Sommige zijn total loss." Voor deze mensen wordt vervangend vervoer gezocht, maar het aanbod daarvan is beperkt. SOS International zegt dat de lokale bedrijven momenteel worden overvraagd door toeristen met schade. "Als het niet lukt om vervangend vervoer aan te bieden, moeten we kijken naar andere oplossingen." De inzet van bussen naar Nederland zou volgens haar een optie zijn. Het aantal auto's en caravans dat beschadigd is, maar nog wel kan rijden, is volgens SOS 'nog vele malen groter'.

De alarmcentrale zegt op dit moment alleen mensen te kunnen helpen die acute hulp nodig hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen consulaire hulpverzoeken van Nederlanders in Italië te hebben ontvangen.