Flink tekort aan rijscholen en -instructeurs

Uit onderzoek van NXXT Rijscholen blijkt dat de toestroom van nieuwe leerlingen momenteel zo groot is dat er per direct ruimte is voor 60 nieuwe rijscholen. Met name in Noord-Brabant en Utrecht is de aanhoudende stroom leerlingen zo groot dat er in elk van die provincies plek is voor tien nieuwe rijscholen.

Volgens NXXT Rijscholen heeft momenteel 84 procent van de rijinstructeurs meer leerlingen dan het beoogde aantal van 40. Volgens de rijopleider is 40 het gewenste aantal leerlingen om iedereen gemiddeld zo'n twee uur les per week te kunnen geven. NXXT Rijscholen geeft aan dat opleidingsinstituut Firstt momenteel meer dan 100 nieuwe instructeurs in opleiding heeft, maar ook daar wil een en ander niet vlotten. Ook hier is namelijk sprake van een tekort aan examinatoren, met als gevolg dat ook instructeurs in opleiding tot meerdere maanden moeten wachten op een examenplek.

De wachtlijsten bij het CBR zijn lang, onder meer door een tekort aan examinatoren. In sommige regio's in Nederland moet je zelfs meerdere maanden wachten om te kunnen afrijden. De enorme toestroom aan leerlingen is ontstaan in de coronajaren, met als gevolg dat nu veel mensen hun rijbewijs willen halen, omdat dat eerder niet kon.