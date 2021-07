Fiat's nieuwste cross-over vanbinnen te zien

Het compacte cross-overgamma werd in Zuid-Amerika onlangs met vers dna geïnjecteerd. Fiat presenteerde er de Pulse, een kleine SUV-achtige waar we je nu ook van kunnen laten zien hoe het interieur dat aan Europese neus voorbijgaat eruit komt te zien.

Wie in de markt is voor een compacte cross-over, kan bij Fiat niet al te veel kiezen. Het merk heeft alleen de 4,25 meter lange 500X op de menukaart staan terwijl diverse fabrikanten in hetzelfde segment inmiddels meerdere aanbiedingen hebben. Hoewel de dit jaar in Zuid-Amerika gepresenteerde Pulse niet naar Nederland komt, is dat gezien z'n lengte van zo'n 4 meter wellicht een gemiste kans te noemen. De kleine cross-over zou Fiat's compacte cross-overgamma namelijk naar beneden toe uitbreiden. De Pulse staat op een doorontwikkeld platform van de hier tevens niet leverbare Argo, maar krijgt desondanks een volledig eigen interieur.

De Fiat Pulse, die als de publieksstemmen anders verdeeld waren ook Tuo of Domo had kunnen heten, krijgt ondanks het feit dat hij sterk gelieerd is aan de Argo en diens sedanbroer Cronos niet hetzelfde ietwat speels aandoende dashboard als dat tweetal. In plaats daarvan vouwt Fiat een relatief eenvoudige, no-nonsense cockpit in de Pulse. De Pulse heeft een bovenop het dashboard geplaatst een waarschijnlijk optioneel te krijgen 10,1 inch groot display dat bij het infotainmentsysteem hoort en achter het stuurwiel monteert Fiat do Brasil een volledig digitaal instrumentarium met een diameter van 7-inch. Op zowel de deurpanelen als het dashboard zelf zitten in carrosseriekleur gespoten sierdelen en er loopt een chroomstrip over vrijwel de gehele breedte van het dashboard.

Relevant voor de Nederlandse markt? Welnee, maar het biedt in letterlijke zin een interessant inkijkje in wat er nu weer aan Europese neus voorbijgaat.