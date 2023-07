Fiat Tempra (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Deze Fiat Tempra is misschien niet elegant, in prachtige staat of gewild als youngtimer, maar toch verdient hij wat ons betreft even wat aandacht. Stiekem is de Tempra namelijk bijzonder zeldzaam geworden.

Vraag je eens af wanneer voor je voor het laatst een Fiat Tempra hebt gezien en de kans is groot dat je tot je verbazing moet concluderen dat dat erg lang geleden is. Deze ooit toch best veel voorkomende middenklasser is ruim dertig jaar na zijn introductie namelijk vrijwel geheel uit het Nederlandse straatbeeld verdwenen. Uit onze gegevens blijkt dat er nog ruim 100 Tempra's op Nederlands kenteken staan, waarvan het leeuwendeel geen actieve apk meer heeft. Ga er dus maar van uit dat er nog slechts enkele tientallen in het wild te spotten zijn. Deze spot van AutoWeek-forumlid Karmann Ghia is wat ons betreft dan ook een pluim waard. Reken maar dat er genoeg mensen achteloos langs waren gelopen.

De Nederlandse verkoopteller van de Fiat Tempra hield op bij ruim 12.000 exemplaren en het eerste volle verkoopjaar was ook direct het beste jaar. Dat was 1991, het jaar waarin ook deze SW op kenteken werd gezet. De SW (ook wel de Tempra Weekend genoemd) was duidelijk ontworpen met als doel om een zo efficiënt mogelijke pakezel te zijn. Niets 'lifestyle station', nee, gewoon een rechttoe rechtaan stationwagon met een bagageruimte waar je u tegen zei. Om het volladen extra makkelijk te maken, was het middendeel van de achterbumper naar beneden open te klappen, waardoor je zonder tildrempel de Tempra zo van achteren vol kun schuiven met spullen.

Kennelijk was dat precies wat de eigenaar van deze Tempra ruim veertien jaar geleden zocht, want begin 2009 wisselde de auto voor het laatst (en voor het eerst!) van eigenaar. Pas twee eigenaren in bijna 32 jaar; deze Fiat Tempra stelt zijn baasjes kennelijk niet teleur. Inmiddels zijn de jaren wel wat aan hem af te zien, maar echt afgeleefd oogt-ie ook weer niet. Er zit nog krap twee jaar apk op en de laatste keuring leverde geen aandachtspunten op, dus ook onderhuids lijkt het nog wel goed te zitten. Vooral blijven rijden, wie weet wordt dit op een dag de laatste nog rijdende Fiat Tempra SW van Nederland.