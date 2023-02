Fiat Panda moet ruimte maken voor Alfa Romeo Tonale

In de Pomigliano-fabriek van Stellantis in Italië, waar het concern alle Alfa Romeo's Tonale en Fiats Panda bouwt, vindt een flinke verschuiving plaats. Stellantis verdubbelt het aantal ploegen voor de productie van de Alfa Romeo, ten koste van capaciteit voor de Panda. Dat doet het om de verwachte vraag naar de Tonale te beantwoorden.

De Alfa Romeo Tonale doet het niet onaardig en om aan de verwachte vraag vanuit de Verenigde Staten te voldoen, krikt het merk de productiecapaciteit voor zijn cross-over op naar 400 auto's per dag. Dat doet het door wat van de capaciteit voor de Fiat Panda af te snoepen. De Panda is het enige andere model dat in de Pomigliano-fabriek in Italië gebouwd wordt. Die fabriek werkt in ploegendiensten en voortaan werken er twee ploegen in plaats van een aan de Tonale, en eentje minder aan de Panda. De Panda en Tonale worden niet in andere fabrieken gebouwd.

De voornaamste reden voor het uitbreiden van de Tonale-capaciteit wordt gevormd door de aanstaande start van de Amerikaanse leveringen van de Italiaanse cross-over. In het tweede kwartaal komt de Alfa Romeo daar - alleen als plug-in - op de markt. Wel is het aantal van die variant te bouwen Tonales beperkt: de Italianen ontvangen er maar 35.000 accupakketten per jaar voor van het Chinese CATL, dat de batterijen produceert.

Tonale-tweeling

Niet alleen voor de Tonale, maar ook voor de Dodge Hornet maakt de Fiat Panda plaats. Dat is een op de Tonale gebaseerde cross-over van het Amerikaanse merk, waarvan het verwacht 40.000 stuks per jaar te verkopen in de VS. Van de Tonale werden tot dusver wereldwijd ruim 35.000 exemplaren besteld. In 2022 bouwde de Pomigliano-fabriek zo'n 20.000 Tonales, naast 145.000 Panda's. In 2023 moet de output een stuk hoger komen te liggen, daar er dus alleen al 400 Tonales per dag moeten worden gebouwd. De 1.600 medewerkers van de fabriek die de afgelopen periode met verlof mochten kunnen dan ook weer aan het werk, zo meldt Automotive News Europe. Hoe groot de productiecapaciteit voor de Tonale en Hornet op jaarbasis precies wordt, blijft onduidelijk.