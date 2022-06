Fiat Panda 4x4 niet meer leverbaar

Fiat haalt met ingang van het nieuwe modeljaar de vierwielaangedreven Panda uit het Nederlandse leveringsgamma. De Panda 4x4 was de enige versie van de kleine Fiat die nog met de niet-hybride 0.9 TwinAir was uitgerust.

Al decennialang levert Fiat verspreid over meerdere generaties vierwielaangedreven varianten van de Panda. Ook de huidige en inmiddels 11 jaar oude Fiat Panda kent een dergelijke 4x4. Met ingang van het nieuwe modeljaar is de kleine Fiat in Nederland echter niet meer met vierwielaandrijving leverbaar.

De Panda 4x4 - altijd uitgevoerd als City Cross - was de enige Panda die nog niet met de 70 pk en 102 Nm sterke mild-hybride 1.0 driecilinder was uitgerust. De Panda 4x4 had namelijk nog de 0.9 TwinAir onder de kap, de bekende 85 pk en 145 Nm sterke variant van de tweecilinder TwinAir. De Panda 4x4 was daarmee de krachtigste variant binnen de Panda-familie en ook nog eens de rapste. De Panda 4x4 was in staat om in 12,8 seconden de 100 km/h te bereiken, de Panda's met 1.0 Hybrid, die door het ontbreken van vierwielaandrijving ook nog eens zo'n 100 kilo lichter zijn, hebben 14,5 seconden nodig voor de 0-100-sprint. Uiteraard is de 1.0 Hybrid in ieder geval op papier veel zuiniger. De Panda's met de kleine mild-hybride krachtbron verbruiken zo'n 4,9 l/100 km. De Panda 4x4 was met 6,9 l/100 km dorstiger en dus lag de CO2-uitstoot met 156-164 g/km aanzienlijk hoger dan die van de geëlektrificeerde driepitters (109-114 g/km). De vanafprijs van de Panda 4x4 lag op €24.250, terwijl de Panda's met 1.0 Hybrid voor bedragen tussen de €15.350 en €18.550 op de prijslijst stonden.

Ook is er nieuws met betrekking tot de rest van het Panda-gamma. De Sport-uitvoeringen verdwijnen namelijk ook van de prijslijst en over de gehele linie nemen de prijzen met zo'n €740 tot €1.800 toe.

We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur over de mogelijke terugkomst van de kleine klauteraar, eventueel met de mild-hybride 1.0.