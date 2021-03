Fiat komt met nieuwe compacte SUV

Fiat stuurt een teaservideo de wereld in waarmee het de komst van een nieuwe SUV aankondigt. Het merk heeft een compacte hoogpotige in de ontwikkelingskamers staan, als is het nog maar de vraag of de nieuwe Fiat ook naar Europa komt.

Fiat brengt nog dit jaar een compleet nieuwe compacte SUV op de Zuid-Amerikaanse markt, een auto waar Fiat's in het Braziliaanse Betin gelegen Zuid-Amerikaanse designafdeling een teaservideo van laat zien. Zeer waarschijnlijk gaat het om een auto die zijn technische basis deelt met de Argo.

In een teaservideo laat Fiat onder meer een kleimodel van de op stapel staande nieuwe cross-over zien. De nog te onthullen nieuwe Fiat moet het als hij later dit jaar op de Zuid-Amerikaanse markt waarschijnlijk opnemen tegen auto's als de Volkswagen Nivus, een op de Polo gebaseerde compacte coupé-SUV die op termijn in aangepaste vorm ook naar Europa komt. De nieuwe cross-over van Fiat, die vooralsnog onder de noemer Project 363 door het leven gaat, krijgt in ieder geval een compleet eigen gezicht. Alle meest recente Zuid-Amerikaanse Fiats, de Argo, Toro en Strada, hebben immers een compleet ander front. Hoewel de verlichting voorop de 'Project 363' net als bij de Toro over twee lagen is verdeeld, zijn de bovenste units waarin de led-dagrijverlichting is verwerkt bij de Project 363 een stuk platter en kleiner. Het is echter goed mogelijk dat de Toro binnenkort wordt gefacelift en ook dit front krijgt. Reken op een compacte cross-over met een aflopende daklijn.

Naar verwachting komt de productieversie van de nieuwe Fiat beschikbaar met 1.0- en 1.3-liter turbomotoren met vermogens van tot 180 pk. De 180 pk sterke 1.3 kennen we in Europa al van de Renegade. De geblazen 1.0 is in Nederland onder meer in de vorig jaar vernieuwde Fiat Tipo te krijgen.

Of de nieuwe SUV van Fiat ook naar Nederland komt? Dat valt nog te bezien. De Argo, Toro en Strada zijn hier namelijk niet leverbaar en het feit dat de Project 363 door Fiat's Zuid-Amerikaanse afdeling is ontworpen, schept weinig hoop. Mocht Fiat de Zuid-Amerikaanse Project 363 toch naar Europa halen, dan herhaalt de geschiedenis zich enigszins. In de jaren 90 bracht Fiat immers ook de Palio Weekend naar ons deel van de wereld.