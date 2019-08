Fiat Fastback Concept nadert productieversie

Vorig jaar presenteerde Fiat in Brazilië de Fastback Concept, een voorbode op een coupé-SUV waarvan we nu een kleimodel zien dat weggeeft wat we van de productieversie kunnen verwachten.

Tijdens de Salon de l'automobile de Sao Paulo liet Fiat de Fastback Concept aan de wereld zien, een studiemodel in de vorm van zogenoemde 'Coupé-SUV', een SUV-achtige met een sterk aflopende daklijn (foto 3 t/m 5). Fiat laat nu foto's zien waarop een kleimodel van de productieversie van die auto te zien is.

Want, jawel, Fiat brengt omstreeks 2021 een coupé-SUV op basis van de Toro, een pick-up die het merk in diverse Zuid-Amerikaanse landen verkoopt. De concept-car was 4,6 meter lang, 2 meter breed en 1,61 meter hoog. We mikken erop dat de definitieve productieversie ongeveer net zo lang, maar wel minder breed zal zijn dan de showauto. De Toro waar de auto zijn basis mee deelt is namelijk 1,84 meter breed. Over de gehele achterzijde lijkt een brede strook verlichting geplaatst te worden.

Fiat's nieuwe model, dat we zeer waarschijnlijk niet in Europa gaat zien, krijgt een conventioneler getekend front dat nagenoeg identiek is aan dat van de Toro. Daarmee verdwijnt dus de meer geknepen en daarmee agressiever kijkende snuit van de concept-car. Als de auto eenmaal te koop is, zal hij het in Zuid-Amerika moeten opnemen tegen modellen als de Arkana van Renault, eveneens een coupé-SUV die niet naar ons deel van de wereld komt.