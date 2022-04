Fiat 500L krijgt in 2024 elektrische opvolger

Fiat gaat de komende jaren de focus snel verschuiven naar volledig elektrische modellen. In 2024 verschijnt er in ieder geval een elektrische opvolger van de Fiat 500L.

Fiat zal relatief snel de overstap maken naar een volledig elektrisch aanbod. Het Italiaanse merk wil het 'Tesla voor het volk' worden, zo liet CEO Olivier Francois onlangs los. In 2027 verkoopt het merk in Europa enkel nog elektrische auto's. Eén daarvan moet de 500L opvolgen, zo wordt nu duidelijk uit een verklaring van Stellantis-topman Carlos Tavares, waaruit Autonews citeert. Volgens de CEO verschijnt die auto in 2024. Hoewel het een opvolger van een mini-MPV is, wordt dit uiteraard een cross-over. Fiat zal de nu nog naamloze auto bouwen in Servië, zij aan zij met een andere EV, waarschijnlijk de nieuwe Panda. Stellantis spreekt voor deze twee naar verwachting het nieuwe STLA Small-platform aan, dat puur voor EV's bestemd is.

Fiat zegt bij het ontwerp van de nieuwkomers terug te grijpen op de Centoventi Concept uit 2019 (foto's 2, 3 en 4). Dan mogen we dus van zowel de 500L-opvolger als de Panda verwachten dat die er behoorlijk anders uitzien dan we nu nog van Fiat gewend zijn. Overigens blijft het niet bij die twee EV's, want er is ook nog een derde elektrische cross-over in de maak. Die vult de leegte op die de Punto achterliet in 2018. Die auto verschijnt volgend jaar al en troont waarschijnlijk op dezelfde eCMP-basis als de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e. Fiat zal dus uiteindelijk naast de 500 en 500e nog een ruime elektrische cross-over (500L-opvolger), een kleine eenvoudigere elektrische cross-over (Panda) en een elektrische compacte middenklasse cross-over (Punto) in de showroom hebben staan.