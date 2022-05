Ferrari-teambaas gaat door het stof na misser in Monaco

De pech blijft Charles Leclerc maar achtervolgen in Monaco. Tot gisteren reed de Monegask zijn thuisrace nooit uit, maar ook dit jaar blijft hij met een ontzettend zure nasmaak zitten. Wat na een machtige kwalificatie eindelijk een thuiszege leek te worden, liep uit op een ontgoocheling. Al na de eerste pitstop raakte hij de leiding in de wedstrijd kwijt, vervolgens zakte hij nog verder terug na de tweede stop. Ferrari gokte verkeerd met de strategie door te laat te wisselen naar intermediate-banden en vervolgens zakte de coureur nog verder terug.

Mattia Binotto steekt de hand in eigen boezem, in gesprek met Corriere della Sera: "Alles wat er in het team gebeurt, is mijn verantwoordelijkheid. We hebben de verkeerde beslissingen genomen. We hebben de prestaties van de intermediates onderschat. Als we Charles één in plaats van twee ronden na Pérez hadden laten stoppen (had hij kunnen winnen, red.)." Red Bull zette precies op het juiste moment die banden onder de auto van Pérez , waardoor de Mexicaan snel tijd won op Leclerc en (virtueel) vervolgens de leiding in de race overnam. Leclerc kon te weinig van de intermediate-banden profiteren op de snel opdrogende baan en moest na een korte stint alweer wisselen naar harde banden, waardoor hij nog meer tijd verloor. Eenzelfde strategie als die van Sainz, die direct van regenbanden naar slicks wisselde, was ook beter geweest. Binotto: "Als iemand vierde wordt terwijl hij aan de leiding lag, is er iets mis. We hadden de middelen en we gebruikten ze niet. Charles is terecht boos."