Ferrari Purosangue wordt volgende week onthuld

Op bovenstaande foto zie je niet meer dan twee koplampen, maar dankzij een kleine hint van Ferrari zijn we erachter gekomen dat er meer op de foto te zien is. Met de helderheid opgeschroefd naar standje oogverblindend komt namelijk de aankondiging '13 september 2022 #FerrariPurosangue' tevoorschijn. Volgende week dinsdag trekken de Italianen dus eindelijk het doek van het nu al meest spraakmakende model in heel lange tijd.

De Ferrari Purosangue wordt namelijk Ferrari's eerste hoogpotige model. Een volwaardige SUV wordt het waarschijnlijk niet, eerder een GT-achtige in de geest van de FF en GTC4Lusso, maar dan wel met een wat hogere koets en een voor een Ferrari behoorlijke rijhoogte. Dat konden we al opmaken uit de beelden van een gecamoufleerd testexemplaar, maar ook uit deze kiekjes die achter de schermen gemaakt zijn. Ferrari deelde in maart deze foto van het front van de Purosangue (zie hieronder) en die neus komt overeen met de auto die al stiekem op de foto gezet is in de fabriek.

Er zijn dus al heel wat zaken bekend als het aankomt op het uiterlijk van de 'volbloed'. Hij mag die naam in ieder geval ook met trots dragen als het aankomt op de aandrijflijn, want we weten al dat de Purosangue met een V12 op de markt komt. Waarschijnlijk blijft het daar overigens niet bij. We zetten erop in dat de Purosangue ook leverbaar wordt met een plug-in hybride aandrijflijn. Een volledig elektrische versie zit vooralsnog niet in het vat. Volgende week dinsdag weten we meer!