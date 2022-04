Ferrari Purosangue laat ware vorm zien

Het is misschien nog slechts een kwestie van weken voordat Ferrari het doek trekt van zijn eerste SUV-achtige: de Purosangue. Het uiterlijk van zowel de neus als het achterste is al redelijk bekend dankzij gelekte foto's, maar deze spionagebeelden scheppen toch wat meer duidelijkheid.

Ferrari gaf zelf onlangs voor het eerst ruchtbaarheid aan de Purosangue met een teaserfoto. De grootste verrassing was er al wel een beetje af, aangezien de auto al van voren en van achteren geheel ongecamoufleerd op de foto is gezet in de fabriek. Aan de voorkant zijn er duidelijk Roma-invloeden te zien en aan de achterkant heeft hij daar ook wel wat van weg. Wat er in het midden gebeurt, is echter het meest bijzondere, omdat het een SUV-achtige is. Dat is dankzij deze nieuwe spionagefoto's nu eindelijk wat beter te zien.

In tegenstelling tot de vorige keer is het silhouet nu scherp in beeld en dat laat zien dat de Purosangue geen traditionele SUV wordt. Eerder een soort hoger vervolg op de GTC4Lusso. Wat dat betreft kunnen de Ferrari-fans die niets van een SUV moeten hebben een klein beetje opgelucht ademhalen. Alsnog wordt het duidelijk een forse jongen voor Ferrari-begrippen. Vooral de relatief hoge motorkap en dikke 'heupen' zijn opvallend, net als de ver naar achteren geplaatste A-stijlen. Door dat laatste heeft de Purosangue optisch een behoorlijk lange neus, al is duidelijk te zien dat de voorruit nog een behoorlijk eind verder naar voren uitsteekt. Qua verhoudingen doet het ook enigszins denken aan de ook al niet heel traditioneel geproportioneerde Lotus Eletre, al oogt de Ferrari een slagje kleiner.

Een bijzonder geval wordt het hoe dan ook, al blijven sommige dingen lekker vertrouwd: zo verwachten we een beresterke aandrijflijn met een brandstofmotor als belangrijkste krachtbron. Mogelijk neemt de Purosangue de plug-in hybride aandrijving van de SF90 over, al is het ook zeker niet uitgesloten dat er een V12 in de neus komt te liggen. In zo'n dikke neus moet dat ongetwijfeld passen.