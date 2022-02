Is dit de Ferrari Purosangue?

Sportwagenfabrikanten die met SUV's komen: het zorgt in autoland altijd voor enige ophef. Ook Ferrari komt met een hoogpotig model en die zal zeker voor wat gespreksstof zorgen. Er is namelijk mogelijk al een foto van de Ferrari Purosangue op internet verschenen en daarop is bepaald geen traditionele creatie van het merk te zien.

Ferrari en 'SUV' lijken maar moeilijk samen te gaan, maar het merk zou gek zijn als het niet met een SUV-achtig model zou komen. Porsche scoort al jaren grote verkoopsuccessen met de Cayenne (en Macan) en de verkoopcijfers van Aston Martin en met name Lamborghini worden heftig gespekt door achtereenvolgens de DBX en Urus. Nota bene Lotus komt zelfs met een (elektrische) SUV. Het Instagram-account Cochespias heeft hand weten te leggen op een afbeelding waarop Ferrari's eerste SUV naar verluidt is te zien.

We schrijven 'naar verluidt' omdat bij dergelijke platen van lage resolutie niet met volle zekerheid valt te zeggen of we daadwerkelijk een nieuw model, of een in een fotobewerkingsprogramma verbouwde bestaande auto is. Als dat laatste het geval is, zou een slimme knip-en-plakker de Ferrari Roma als basis hebben genomen. Daar lijkt het front van de Ferrari Purosangue op deze foto namelijk enigszins op. Wat we zien komt echter behoorlijk overeen met eerdere spionagefoto's van de Ferrari Purosangue, dus we durven de gok met een kleine slag om de arm te nemen.

De Ferrari Purosangue is minder een SUV dan bijvoorbeeld de al aangehaalde Cayenne en DBX. Met de Purosangue springt Ferrari in het gat dat de FF en diens opvolger GTC4Lusso achter zich hebben gelaten, al is de Purosangue in tegenstelling tot die modellen overduidelijk een vier- of vijfdeurs en dus geen driedeurs. Daarbij lijkt Ferrari ook het cross-concept te volgen door de Purosangue zwarte kunststof wielkastranden te geven. Ongetwijfeld 'een dingetje' voor de Ferrari-puristen.

De Purosangue, wat Italiaans is voor volbloed, krijgt waarschijnlijk zeer waarschijnlijk een plug-in hybride aandrijflijn met een opzet die vergelijkbaar zal zijn met de hardware die we in de 296 GTB (V6) of SF90's (V8) vinden, al krijgt Ferrari's GT mogelijk ook gewoon de beschikking over een machtige V12. Ferrari wist vorig jaar al een recordaantal auto's te verkopen. De komst van de Purosangue zal ongetwijfeld voor nieuwe recordaantallen zorgen.