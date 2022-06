Ferrari: ‘Purosangue wordt geen bestseller’

Deze nadrukkelijke wens is opmerkelijk, omdat SUV’s bij andere exclusieve merken juist voor een enorme groei van de verkoopcijfers hebben gezorgd. De Lamborghini Urus was in 2021 bijvoorbeeld goed voor 60 procent van de Lamborghini-verkopen en leverde daardoor andermaal een recordjaar op voor dat merk.

Bij Ferrari willen ze dat echter koste wat het kost voorkomen. Dat lijkt vreemd, maar het merk uit Maranello acht zijn merkwaarde belangrijker dan verkoopcijfers. Een Urus-achtig succes zou volgens Ferrari slecht nieuws zijn voor die merkwaarde, de magische klank die de merknaam heeft. Het zou, kortom, Ferrari minder speciaal maken, wat op de lange termijn juist slecht nieuws is.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna laat er geen twijfel over bestaan: “De Purosangue wordt niet ons meest relevante product als het om volume gaat”. In plaats daarvan moet de auto een aandeel krijgen van zo'n 20 procent van de verkopen. Ferrari deze exclusiviteit precies wil waarborgen, is nog niet precies bekend. Wel hebben we een aantal ideeën. Zo weten we dat de Purosangue in eerste instantie leverbaar wordt met een atmosferische V12. Ferrari noemt de auto ook geen SUV, maar een echte ‘sportwagen’.

Dat onderstreept dat dit wellicht niet een ruime, goed bruikbare en comfortabele sport-SUV wordt zoals een Urus, maar een auto die de nadruk toch boven en ten koste van alles op beleving legt. De Purosangue – dat betekent trouwens ook ‘volbloed’ – wordt dus weliswaar ruimer en praktischer dan de rest van het gamma, maar wellicht toch ‘minder SUV’ dan de auto’s die vaak als concurrenten worden genoemd. In september weten we meer, want dan trekt Ferrari eindelijk het doek van deze interessante auto.

Aanvulling

In het artikel hierboven is toegevoegd dat de Purosangue een aandeel van 20 procent moet krijgen in de Ferrari-verkopen. Nog een kleine aanvulling vanuit Maranello: het is nu al duidelijk dat het waarborgen van deze exclusiviteit een hele kluif gaat zijn voor Ferrari. Het merk noemt zoals altijd geen cijfers, maar laat al wel weten dat er veel vraag is naar de auto vanuit de bestaande klantenkring. Dan gaat het vooral om klanten die al meerdere Ferrari's hebben en de Purosangue als een waardevolle aanvulling op die collectie zien. Dat is een luxeprobleem voor Ferrari, dat met deze auto juist nieuwe klanten voor ogen heeft. De filosofie van het merk is om altijd één auto minder te bouwen dan de markt vraagt, maar dat zouden er in dit geval zomaar eens meer kunnen zijn.

Ook interessant: in de 'Capital Markets Day'-presentatie werd gesproken over 'tweezitters, vierzitters en misschien meer'. Ferrari's met meer dan vier zitplaatsen zijn dus niet uitgesloten, en dan komt de Purosangue natuurlijk meteen in beeld als mogelijke vijfzits-kandidaat.