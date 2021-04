Bevestigd: Elektrische Ferrari in 2025

In een presentatie aan aandeelhouders laat de tijdelijke Ferrari-CEO John Elkann weten dat ‘zijn’ merk in 2020 9.119 auto’s verkocht. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar, maar dat was gezien de coronaperikelen ook wel te verwachten. Bovendien was 2019 met meer dan 10.000 stuks een absoluut recordjaar en daarmee moeilijk te verslaan. De daling kwam bovendien niet als een verrassing, maar werd in augustus al aangekondigd.

Toch zijn de financiële gevolgen substantieel. Ferrari noteert een omzet van 3,46 miljard euro, 8,1 procent minder dan in 2019. De EBIT, ofwel de operationele winst voor aftrek van rente en belastingen, kwam met 716 miljoen 21,6 procent lager uit.

Tegelijkertijd kijkt Ferrari terug op een jaar waarin maar liefst drie nieuwe modelvarianten werden gelanceerd: de Portofino M, de SF90 Spider en racer 488 GT Modificata.

Elektrisch in 2025

De komende maanden worden er nog drie nieuwe modelvarianten aan de lijst met nieuws toegevoegd, in lijn met de grote ambities van Ferrari op dit vlak. Het iconische merk doet ook een boekje open over de verdere toekomst. Zo wordt aangekondigd dat de eerste elektrische Ferrari in 2025 moet verschijnen, nadat eerder al duidelijk werd dat de eerste Ferrari-EV in ieder geval niet voor dat jaar zal verschijnen. Het merk rept met geen woord over een SUV, die echter aantoonbaar wel in de pijplijn zit.

Ook op het gebied van autosport, traditioneel misschien wel het allerbelangrijkste voor Ferrari, zit er veel nieuws in het vat. Zo wil het merk in 2023 terugkeren in de 24 uur van Le mans. Tot slot wordt er gewerkt aan nieuwe manieren om de ijzersterke merknaam van Ferrari te verzilveren, bijvoorbeeld met luxe ‘merchandise’ en de heropening van een heus restaurant in Maranello.

Nieuwe CEO

Elkann trad in december 2020 aan als interim-CEO nadat Louis Camilleri was opgestapt. Volgens Ferrari wordt er druk gewerkt aan een meer definitieve opvolger en is er ondertussen een ‘shortlist van sterke kandidaten’.