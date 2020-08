Winst voor Ferrari ondanks flinke verkoopkrimp

Naast de verkoop en de winst, liep ook de omzet terug. Ferrari noteerde € 571 miljoen in het tweede kwartaal, een krimp van 42 procent. In het eerste half jaar daalde de omzet van het Italiaanse merk met 22 procent tot € 1,5 miljard. Voor het hele jaar rekent Ferrari nu op een omzet van € 3,4 miljard, terwijl het in mei nog uitging van € 3,6 miljard. Het merk verwacht een operationele winst van maximaal € 1,125 miljard in 2020, in plaats van de eerder geraamde € 1,20 miljard.

De verkoopdaling was het afgelopen kwartaal het sterkst in China, Hongkong en Taiwan, waar met een totaal van 25 voertuigen 91 procent minder werd afgeleverd. In Noord- en Zuid-Amerika werd met 381 exemplaren in het tweede kwartaal 53 procent minder verkocht.

Gemeten over de eerste zes maanden van dit jaar komt de wereldwijde verkoop uit op 4.127 Ferrari's, een neergang van 22 procent. De relatief beperkte verkoopdaling was vooral te danken aan de min of meer gelijke afzet elders in Azië. In dat deel van de wereld werden gedurende het afgelopen halfjaar 712 nieuwe auto's afgeleverd, een daling van slechts 3 procent. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika, het belangrijkste afzetgebied van Ferrari, bleef de krimp met 2.222 stuks beperkt tot 8 procent.