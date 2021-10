Ferrari 'LaFerrari-opvolger' gespot door AutoWeek-lezer

In maart van dit jaar werd in Duitsland een gecamoufleerde Ferrari LaFerrari gespot die een eerste voorbode leek te zijn van de opvolger van de LaFerrari. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Ferrari de aandrijflijn van zijn nieuwe topmodel test met een oude koets eroverheen. Een zogenoemde 'mule' dus. AutoWeek-lezer Erik Hamminga spotte diezelfde auto - dat lijkt het althans wel te zijn - deze week dichter bij Ferrari's hoofdkwartier. Hij kiekte deze foto's namelijk bij een tankstation in Milaan. Dank voor het toesturen, Erik!

Als er al een verschil is tussen de vorige spot en deze, is het dat de auto een speciaal voor testauto's bestemd Italiaans kenteken heeft. Verder is er niets veranderd in de tussentijd, of we moeten een minuscuul detail over het hoofd zien. Wel zegt het wat over het testwerk: dat is kennelijk nog altijd in een redelijk vroeg stadium, al zal er ongetwijfeld in de afgelopen zeven maanden de nodige vooruitgang zijn geboekt.

Er is nog veel onzeker over de opvolger van de LaFerrari, als dat überhaupt al de auto is die hier wordt getest. De kans is wel groot, aangezien Ferrari volgens de planning van enkele jaren geleden rond deze tijd zo'n beetje met dit model aan de slag moet zijn. Het wordt hoe dan ook een deels elektrische auto, net als de LaFerrari. De vraag is alleen nog even met welke krachtbron de elektromotor(en) samenwerken, opnieuw een V12 of nu een V8? Dat een hybride aandrijflijn met de 4.0 V8 als brandstofhart sterk zat kan zijn, bewijst de SF90 Stradale met zijn systeemvermogen van 1.000 pk wel. We zijn benieuwd wat Ferrari uit de hoge hoed tovert, al duurt het vast nog minstens tot volgend jaar voordat we het weten.