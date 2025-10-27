Ga naar de inhoud
Ferrari F76: Ferrari's nieuwste hypercar bestaat eigenlijk niet echt

Maar je kan hem toch kopen!

7
Ferrari F76
Lars Krijgsman

Ferrari lanceert het momenteel het ene nieuwe of vernieuwde model na het ander. Dit is de nieuwste: de Ferrari 76. Dat is een hypercar, maar eigenlijk ook helemaal niet. Dat leggen we uit.

Ferrari heeft de afgelopen periode druk getekend aan de F76 geheten exoot die in dit artikel de hoofdrol speelt. De Italianen noemen het een hypercar, maar we hebben hier te maken met een model dat enkel digitaal bestaat. Toch heeft de F76 kennelijk waarde, want het is een zogeheten NFT dat betekent dat hij daadwerkelijk 'van jou' kan zijn als je maar genoeg geld op tafel legt. Inderdaad: je kunt eigenaar worden van een digitale Ferrari.

Met de naam van zijn puur virtuele scheurneus brengt Ferrari een hommage aan de de overwinning van Luigi Chinetti en Lord Selsdon van de 24 Uur van Le Mans in 1949. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Ferrari die race won met een 166 MM Barchetta.

Een verder vooral lege huls is de Ferrari F76 niet helemaal. Het merk geeft aan dat de F76 als 'manifest' fungeert van toekomstig Ferrari-design. Dat design is in dit geval ook nog eens ten dele met hulp van AI tot stand gekomen.

