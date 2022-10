Ferrari 499P is nieuwe hybride LeMans-racer

Ferrari heeft zijn hybride strijdwagen gepresenteerd waarmee het vanaf 2023 deelneemt aan de 24 Uur van LeMans. Dit is de Ferrari 499P, de eerste auto van Ferrari in de absolute topklasse van de 24 Uur van LeMans in vijftig jaar.

Deze 499P is, vijftig jaar nadat de 312P voor het laatst zijn kunsten vertoonde, de eerste nieuwe prototype-racer van Ferrari in de absolute topklasse van de 24 Uur van LeMans. Het is de auto waarmee de Italianen onder meer de Porsche 963, Peugeot 9X8, en de extreme racers van Toyota en Cadillac het vuur na aan de schenen willen leggen.

De Ferrari 499P heeft een historisch verantwoorde 'P' in zijn naam en is in een voor raceliefhebbers herkenbare kleurstelling uitgevoerd. Om te vieren dat Ferrari na 50 jaar terug is in de topklasse van het FIA WEC World Endurance Championship krijgt een van de auto's volgend jaar startnummer 50. De tweede krijgt het getal 51 op zich geplakt.

Uiteraard moet de Ferrari 499P voldoen aan de eisen die FIA aan een auto in de Hypercar-klasse stelt en dus is de 499P een hybride racer met een 680 pk sterke aandrijflijn, vierwielaandrijving en een gewicht van slechts 1.030 kilo. De 680 pk is afkomstig uit een tot 272 pk sterke elektromotor en een twinturbo V6 die zijn oorsprong in de krachtbron van de Ferrari 296 GT3 heeft liggen. Schakelen gaat middels een sequentiële zevenbak.

Natuurlijk is de 24 Uur van LeMans slechts onderdeel van het FIA World Endurance Championship en dus is de Ferrari 499P in 2023 ook elders in actie te zien. De hybride scheurneus debuteert tijdens de 1000 Miles of Sebring in maart volgend jaar en zal verder de 6 Uur van Portimão, de 6 Uur van Spa-Francorchamps, de 6 Uur van Monza, de 6 Uur van Fuji en de 8 Uur van Bahrein rijden.