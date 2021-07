Peugeot 9X8 is hybride hypercar

Peugeot gaat na jarenlange afwezigheid in 2022 weer meedoen aan het World Endurance Championship. Deze in elk opzicht buitenissige 9X8 is de inzending waarmee Peugeot gaat meedoen aan de nieuwe hypercar-klasse van het kampioenschap: de LMH-klasse.

Peugeot gaat na jarenlange afwezigheid in 2022 weer meedoen aan het World Endurance Championship. De Fransen hebben een lange geschiedenis in de WEC, onder meer met de 905 (1990-1993) en de 908 (2007-2011). Deze extreem ogende en nagenoeg definitieve versie van Peugeots langeafstandsracer waarmee het merk dus terugkeert naar de 24 Uur van Le Mans volgt de naamgeving van zijn voorgangers, op één belangrijk verschil na. In de modelnaam zit geen '0', maar een 'X'. Die letter staat er niet voor niets, volgens Peugeot Sport verwijst die X namelijk naar het feit dat de 9X8 vierwielaangedreven én hybride is.

De Peugeot 9X8 is een 5 meter lange en ruim 2 meter brede scheurneus die slechts 1,18 meter hoog is. Een echte laagvlieger dus. In tegenstelling tot zijn voorganger 908 heeft de 9X8 geen diesel-, maar een benzinemotor aan boord. Het is een 2,6-liter V6 met twee turbo's die 680 pk naar de achterwielen stuurt. Die aan een sequentiële bak met zeven versnellingen gekoppelde krachtbron werkt samen met een 272 pk elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het systeemvermogen is begrensd op 680 pk en in de bodem zit een 900v-batterij die door TotalEnergies, Saft en Peugeot Sport is ontwikkeld.

De 9X8 heeft opvallend genoeg geen achtervleugel. Peugeot zegt dat de koets van de hypercar genoeg neerwaartse druk opwekt. Ook opvallend is de verlichting aan voor- en achterzijde. De band met de rest van de Peugeot-familie is in ieder geval duidelijk. Opvallend detail is de sticker met de tekst 'My other car is a Peugeot 508'.

Peugeot zegt de definitieve versie van de 9X8 nog dit jaar de baan op te sturen. Volgend jaar is de auto in actie te zien in de Le Mans Hypercar-klasse van het WEC. In totaal kruipt een zevental coureurs achter het stuur van het hybride monster. Kevin Magnussen, voormalig F1-coureur bij Haas, is bij het grote publiek wellicht de bekendste.

Niet lang geleden liet Toyota zijn Le Mans Hypercar zien. Van die auto komt een straatversie, Peugeot heeft echter besloten om geen straatlegale variant van de 9X8 te gaan voeren. Helaas. Wel zegt de producent uit Sochaux dat het de kennis en kunde die het tijdens de ontwikkeling van de 9X8 heeft opgedaan op termijn in zekere vorm laat doorsijpelen naar zijn productiemodellen.