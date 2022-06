Porsche 963 is nieuwe Le Mans-strijdwapen

Porsche heeft een rijke historie als het aankomt op de 24 Uur van Le Mans en volgend jaar geeft het weer acte de presence. Dat doet het met een gloednieuw hybride LMDh-prototype; deze 963 gedoopte geweldenaar. Met de 963 gaat het niet alleen de befaamde Franse endurancerace rijden, de 963 komt ook in actie in tal van andere races in het World Endurance Championship én in het Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Eén ding is zeker, je moet goed kijken om (zonder naar de stickers te kijken) een Porsche te herkennen in de 963. De 963 heeft weinig tot niets van doen met de modellen die Porsche op de openbare weg neerzet. Helemaal terecht is die constatering overigens niet, want de verbrandingsmotor in de 963 kennen we wel al van een straatlegale Porsche. Dat is namelijk een 4.6 biturbo V8. Klinkt dat bekend? Dat kan kloppen, die kennen we nog van de Porsche 918. Samen met de elektrokracht goed voor een systeemvermogen van 680 pk, zoals de LMDh-reglementen voorschrijven. Overigens heeft Porsche het chassis niet zelf gebouwd, dat is namelijk afkomstig van Multimatic. Verdere specificaties zijn op dit moment nog niet bekend. Wel heeft de 963 zich meteen al even mogen bewijzen, want Porsche heeft zijn nieuwste racer de befaamde heuvelklim bij het Goodwood Festival of Speed laten afleggen.

Porsche voegt zich met de 963 in een alsmaar groeiend rijtje nieuwe hypercars voor het WEC. Zo maakten we ook al kennis met de Peugeot 9x8, de Toyota GR010 Hybrid en de Cadillac Project GTP, waarbij de laatste nog niet de definitieve auto is. BMW is ook van de partij en wel met de hierboven getoonde M Hybrid V8. Bij de BMW is, net als bij Peugeot, veel duidelijker een knipoog naar de straatauto's van het merk te zien dan bij de Porsche.