Ferrari 308 GTSi (1981) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Over het algemeen verschijnen er in 'In het Wild' maar weinig supercars, maar voor deze Ferrari 308 maken we graag even een uitzondering. Al is het maar omdat hij er met zijn witte lakje niet al te standaard bijstaat.

Het blijft een bijzonder gezicht als je zomaar in het wild een Ferrari tegenkomt, maar vooral als het een klassieker is. Er zijn natuurlijk genoeg klassieke Ferrari's die een stuk specialer zijn dan deze 308 en toch is het leuk om er weer eens eentje te treffen. AutoWeek-lezer Koen Smit spotte dit exemplaar in het vroege lentezonnetje en nam uitgebreid de tijd om er wat foto's van te schieten en een babbeltje te maken met de eigenaar, die hem vol enthousiasme zijn auto zag fotograferen.

De Ferrari is volgens de eigenaar een nieuwe aanwinst en die komt uiteraard met het weer van de afgelopen tijd het beste tot zijn recht. Zo'n witte 308 met een rood interieur badend in het zonlicht, het had zo een scène uit Miami Vice kunnen zijn. Dan vergeten we gemakshalve maar even dat het een witte Testarossa was die daarin de show stal.

De 308 is een verre voorvader van de F8 en een nazaat van de legendarische Ferrari Dino. Met de 308 zette Ferrari de toon voor hoe zijn tweezits supercars er lange tijd uit zouden zien. De 328 leek er nog sprekend op en zelfs de in 1989 geïntroduceerde 348 en de in 1994 daaropvolgende F355 volgden nog in grote lijnen de vorm van de 308. Een knap ontwerp dus, als je bedenkt dat in 1975 al de eerste 308's uit de fabriekspoorten van Maranello rolden. Maar goed, dat mag je dan ook verwachten van een gelauwerd designhuis als Pininfarina.

Het gaat hier specifiek om een 308 GTSi, de open variant van de 308 met achter de inzittenden een direct ingespoten 2,9-liter V8. Overigens in de basis hetzelfde blok als in de Lancia Thema 8.32 terechtkwam die we eerder deze week in deze rubriek hadden. Dat we het hier over andere tijden hebben, blijkt wel uit het relatief bescheiden vermogen van 214 pk dat die achtpitter in deze 308 wist neer te zetten. Tegenwoordig zou je met zo'n slagvolume in een V8 minstens op het dubbele rekenen. Later zou er echter nog een andere variant van dat blok in de 308 komen met vier kleppen per cilinder, de Quattrovalvole, waarmee het vermogen op 240 pk kwam te liggen. Toch hoef je ook bij deze 308 GTSi niet te verwachten dat je 'm inmiddels met elke huis-tuin-en-keuken-auto wel de baas kan. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 7,7 seconden achter de rug en de topsnelheid ligt op 235 km/h. Nog altijd vlot zat.