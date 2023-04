Facelift voor Volkswagens kleinste cross-over

Volkswagen breidde zijn cross-gamma in 2018 naar beneden toe uit met de T-Cross. Daarmee richtten de Duitsers hun vizier op de Renaults Captur van deze wereld. De Volkswagen T-Cross is inmiddels 4,5 jaar onder ons en is het niet verwonderlijk dat er in Wolfsburg al enige tijd een facelift in voorbereiding is.

Op deze spionagefoto's zie je een ingepakt testexemplaar van de gewijzigde Volkswagen T-Cross. Het feit dat dit prototype in Brazilië is gefotografeerd, levert wat kanttekeningen op. De T-Cross die Volkswagen do Brasil lokaal produceert en verkoopt is immers niet identiek aan het hier bekende model. De Zuid-Amerikaanse T-Cross is net als zijn zustermodellen voor India en China een maatje groter dan de Europese Volkswagen T-Cross. Het model dat je in Nederland kunt kopen heeft een wielbasis van 2,55 meter en is tot pak 'm beet 4,10 lang. Elders in de wereld is de T-Cross - die in India Taigun en in China onder meer Tacqua heet - zo'n 4,20 meter lang. De wielbasis van die verlengde T-Cross is 10 centimeter langer dan die van de Europese variant. Daarnaast zijn er ook designverschillen tussen de Europese T-Cross, de Indiase Taigun en de twee Chinese versies.

Het is dus nog wat vroeg om te zeggen wat er aan de Europese T-Cross precies verandert. Het gesnapte testmodel lijkt in ieder geval een aangepaste bumper en een licht gewijzigde grille te hebben. Mogelijk komt er bij hoger gepositioneerde uitvoeringen een ledstrip aan de bovenste grille. Zo ingrijpend als de facelift die Volkswagen in 2021 op de Polo doorvoerde, lijkt die van de T-Cross niet te worden.