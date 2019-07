Facelift op komst voor Nissan Serena

Nissan heeft een facelift doorgevoerd op de Serena. De praktische bus is in zijn gemoderniseerde vorm nog niet te koop, maar we kunnen er wel al digitaal naar kijken.

Autoliefhebberij houdt niet op bij de Nederlandse grens en dus komen we vandaag uit in Japan, het land waar Nissan de Serena verkoopt. Het huidige model werd in 2016 op de Japanse markt gebracht en is daarmee dus al enkele jaren oud. Een ogenschijnlijk subtiele facelift moet de auto ook de komende jaren weer fris laten smoelen.

De Nissan Serena was de eerste auto van het merk die beschikbaar kwam met ProPilot, een systeem dat we inmiddels ook van de Qashqai kennen. Door de jaren heen heeft Nissan de auto onder andere een e-Power-aandrijflijn gegeven, een elektrische aandrijflijn met een benzinemotor als range-extender. Die aandrijflijn blijft behouden. Vanbuiten is de Serena te herkennen aan z'n nieuwe grille, een exemplaar met een dunnere omlijsting en meer horizontale lamellen. Nissan geeft de auto verder een opvallend hoekige bumper. De horizontale strip die de koplampen in twee delen knipt, is niet meer in carrosseriekleur, maar met een chroomstrip afgewerkt. De aanpassingen aan de achterzijde lijken zich te beperken tot de komst van lichtunits met donkere behuizing.

Nissan geeft de auto verder een reeks nieuwe veiligheidssystemen, waaronder Rear Cross Traffic Alert en een verbeterd noodremsysteem. Van de in totaal vijf generaties Serena wist alleen de eerste ons land te halen. Die was tussen 1992 en 2001 verkrijgbaar in Nederland, net als z'n bestelwagen-broer Vanette.