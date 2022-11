Facelift voor Mazda CX-8, de grote broer van de CX-5

Mazda injecteert zijn internationale SUV-gamma met vers bloed. Zo heeft het in Europa de CX-60 gelanceerd en haalt het volgend jaar de CX-80 naar Nederland. In de Verenigde Staten vuurde Mazda kort geleden de CX-50 op de automarkt af, een stoerder alternatief voor de CX-5. Daarnaast komen binnenkort de CX-70 en CX-90 in de Amerikaanse showrooms te staan. Een hele reeks nieuwkomers dus, waarvan een deel niet eens naar Europa komt. Het is bepaald niet uniek dat er SUV's van Mazda niet naar Europa koman. Elders in de wereld verkoopt Mazda momenteel namelijk al even de CX-8 en de CX-9. De CX-8 is nu subtiel gefacelift, maar wat is het eigenlijk?

Eerst de huidige Mazda CX-9, die verscheen net even eerder. De actuele Mazda CX-9 werd in 2015 gepresenteerd als opvolger van de ook kortstondig in Nederland geleverde eerste generatie CX-9. Het huidige model is een SUV met drie zitrijen die zijn platform deelt met de Mazda 6. De wielbasis van de CX-9 telt met 2,93 meter echter behoorlijk meer centimeters dan die van de 6. Dat geldt ook voor de totale lengte van de CX-9, die is met 5,08 meter namelijk bepaald niet subtiel. Zo'n twee jaar na de lancering van de onder meer in de Verenigde Staten maar niet in Mazda's thuisland verkochte CX-9 trok Mazda het doek van een SUV die er sterk op leek: de CX-8. De CX-8 heeft dezelfde 2,93 meter lange wielbasis, maar is met zijn lengte van 4,9 meter en breedte van 1,84 meter maar liefst 18 centimeter korter en 13 centimeter smaller dan de CX-9. Aanvankelijk was deze CX-8 puur voor de Japanse markt bestemd, de CX-9 werd er immers niet geleverd. Later introduceerde Mazda de CX-8 echter ook in onder meer Australië en Nieuw-Zeeland waar de CX-9 wél op de menukaart stond. Daar staan de twee sterk op elkaar lijkende maar in formaat van elkaar verschillende SUV's gebroederlijk naast elkaar in de showroom. Net als de CX-9 biedt is ook de CX-8 gewoon leverbaar met zes of zeven zitplaatsen.

Vijf jaar na zijn introductie gaat de Mazda CX-8 subtiel onder het mes. De CX-8 krijgt nieuwe voor- en achterbumpers, een grille met gaaswerk in plaats van horizontale lamellen én nieuwe verlichting. De koplampen hebben een nieuwe indeling en hebben een lichtsignatuur die gelijkenissen vertoont met die van de jongere CX-50 en in mindere mate de CX-60. Ook aan de achterzijde past Mazda de verlichting aan. Zo loopt de over de breedte van de achterklep lopende chroomstrip niet langer door in de achterlichten. Ook hier zien we een vernieuwde lichtsignatuur. Mazda brengt verder een nieuw instrumentenpaneel naar de CX-8 met erin drie semi-digitale klokken die niet meer in drie afzonderlijke kokers zijn ondergebracht. De SUV wordt verder op detailniveau fijngeslepen. In Japan is de CX-8 leverbaar met een 190 pk sterke 2.5 SkyActiv-G benzinemotor, met een 230 pk sterke geblazen versie daarvan en met een 2.2 liter grote diesel die 200 pk en 450 Nm opwekt.

Voor de Europese consument relevant? Welnee, maar wellicht voor de liefhebber een interessant kijkje op de wijze waarop Mazda specifiek voor bepaalde markten bepaalde modellen ontwikkelt.