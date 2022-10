Mazda CX-60 nu al succesvoller dan de CX-7 en CX-9 bij elkaar

Mazda meldde onlangs trots dat er in Nederland al meer dan 1.000 orders zijn voor de CX-60. De nieuwe grote SUV boven de CX-5 is daarmee een voltreffer. Net als de CX-5 dat was bij zijn komst in 2012. Eerdere grote SUV's met de lettercombinatie CX in de typenaam waren niet zo succesvol. Vooral de CX-9 had het zwaar. Die kreeg slechts een periode van krap anderhalf jaar om zich in ons land te bewijzen. De CX-7 mocht vijf jaar blijven maar was al net zo ongelukkig.

301 exemplaren van de CX-9 via Mazda-kanaal

Het was een rustige jongen, en dat was hij. De Mazda CX-9 was zo’n auto waaraan niets wezenlijks ontbrak, waaraan al helemaal niets mankeerde, maar die ook geen enkele indruk heeft achter­gelaten. Hij was er ook maar kort; na zijn tewaterlating in april 2009 kwam het aan boord helaas al snel tot nattigheid, waarna hij in december 2010 onverbiddelijk en vooral eenzaam en alleen kopje onder ging.

Volgens de statistieken op onze website vonden welgeteld 301 exemplaren een liefhebbende eigenaar (m/v). Waarschijnlijk zijn het er wat meer, omdat de verkoop van de CX-9 via de grijze import al eerder begon. Een garagebedrijf in Almelo haalde de auto medio 2007 eigenhandig naar Nederland, inspelend op de toen al heersende SUV-honger. Wees trouwens gerust: hier klinkt geen onvertogen woord over de auto in kwestie, we zeggen alleen dat hij bijna uit ons collectieve geheugen was ontsnapt. .

Het handjevol kopers dat de CX-9 omarmde, haalde een bepaald smakelijke SUV in huis, met een beresterke 3,7-liter V6, vierwielaandrijving en zo ongeveer alle luxe die je destijds kon wensen. Het genieten voltrok zich volstrekt anoniem, in een auto met nota bene het vorstelijke formaat van een Audi Q7. Interessant is dat in de nieuwe CX-60 een zescilinder-benzinemotor terugkeert. In afwachting van de definitieve specificaties van die versie staat de nieuw­komer in bijgaande tabel als de wel leverbare viercilinder plug-in hybride. Die maakt echt pijnlijk duidelijk hoezeer het mechaniek van de CX-9, waarmee je je in 2009 nog oppermachtig kon voelen, naar het tweede plan is verwezen. De CX60-motor heeft 1,3 liter minder cilinder­inhoud, maar gearmd met een turbo en elektro-aandrijving raakt hij bijna twee keer zo snel de 100 aan. En alsnog iets ne­gatiefs over de CX-9: zijn naar huidige begrippen onbeta­me­lijke dorst. De twee ton zware SUV wenste elke 100 kilometer gemid­deld 13 liter sap tot zich te nemen. Dat vonden we toen nog best acceptabel ook. En de CX-60? Volgens de boekjes 1,5 liter. Of 17,1 kWh aan stroom natuurlijk.

Dan was er ook nog de Mazda CX-7 , waarvan Mazda er in Nederland 405 verkocht . Die kreeg nota bene vijf jaar lang de tijd om vrienden te maken; als groot contrast staat de CX-5 trots in de verkoop-top 5 van Mazda’s in Nederland.

Overigens zijn de Mazda CX-7 en CX-9 nog altijd buiten Europa leverbaar in nieuwere gedaantes. Tijdens de duurtest met de Mazda CX-5 in 2018 haalden we al eens een via parallel import naar ons land gekomen CX-9 op. Een CX-80, die waarschijnlijk naar Nederland komt, staat op de rol en de CX-90 wordt de opvolger van de CX-9.