Facelift voor Lincoln's grootste SUV

Ford's Explorer is in Europa een kloeke SUV, maar die auto heeft in de Verenigde Staten de nog grotere Expedition boven zich. Ford's luxemerk Lincoln verkoopt op basis van die Expedition de Navigator, een auto die vier jaar na zijn introductie wordt gefacelift.

De huidige generatie Navigator beleefde zijn publieksdebuut in april 2017 tijdens de New York International Auto Show. De presentatie van de gefacelifte Navigator stond gepland voor de editie van die autobeurs van dit jaar, maar dat feestje ging om inmiddels bekende redenen niet door. Lincoln heeft derhalve besloten het doek maar digitaal van z'n vernieuwde fullsize SUV te trekken.

De Navigator is een 5,33 meter lange SUV die je al groter is dan de verlengde versie van Land Rover's Range Rover. Dat is nog niet alles, Lincoln verkoopt namelijk ook een 5,67 meter lange L-versie van z'n grootste SUV. Die Navigator L moet het nog even met z'n huidige vorm doen, maar de reguliere Navigator is nu op optisch vlak bijgewerkt. Lincoln geeft de vernieuwde Navigator nieuwe koplampen, exemplaren die platter zijn dan die van het origineel en waar ook een 'hapje' uit is genomen. Daarnaast schaaft Lincoln de grille van de Navigator bij. Het rooster heeft een nieuw patroon en loopt onder de optische scheiding tussen grille en bumper voortaan door. Het geheel doet met name op de met chroom afgeladen Black Label-uitvoeringen enigszins denken aan de Single Frame-grille die Audi enkele jaren geleden toepaste.

Grotere wijzigingen vinden we aan de achterkant. Hier monteert Lincoln net als voorop compleet nieuwe lichtunits, plattere exemplaren die voortaan aan de bovenzijde in plaats van aan de onderkant aan elkaar zijn geknoopt. De achterklep zelf is ook nieuw, er zit onder meer een groter vak voor de kentekenplaat in.

De Navigator is Lincoln's eerste model dat leverbaar wordt met ActiveGlide, een semi-autonoom rijsysteem dat gebruik maakt van adaptieve cruise control, verkeersbordherkenning, een actieve rijbaanassistent en ook een stop&go-functie heeft. Lincoln voert verder een update door op het infotainmentsysteem. Je kunt voortaan draadloos je smartphone met Android Auto of Apple CarPlay verbinden. Daarnaast heeft het systeem twee keer zoveel rekenkracht als voorheen. Daarnaast kun je voortaan tegen Alexa, de kunstmatige intelligentie van Amazon, babbelen. Het infotainmentsysteem zelf heeft voortaan een groter display (13,2-inch). Achter het stuur zit een 12-inch digitaal instrumentarium en de passagiers op de tweede zitrij hebben een nieuw 5,8-inch scherm om onder meer de temperatuur en audio-instellingen achterin te regelen.

De Navigator krijgt verder standaard veiligheidssystemen als Intersection Assist en Active Park Assist 2.0. Het eerste systeem waarschuwt tijdens het afslaan voor kruisend verkeer. Aan de aandrijflijn wordt niet gesleuteld en dus heeft ook de vernieuwde Navigator 'gewoon' een 3.5 V6 met twee turbo's die 455 pk levert. Lincoln verkocht vorig jaar in de Verenigde Staten ruim 15.250 Navigators. Daarmee verkoopt de auto lang niet zo goed als de Expedition van Ford waar er bijna 78.000 van over de balie gingen. Binnen Lincoln doet de Navigator het in absolute zin ook niet fantastisch, maar dat is gezien het feit dat het Lincoln's topmodel is ook niet zo gek. Wel kwam de Navigator wat verkoopaantallen betreft vorig jaar behoorlijk dichtbij de Aviator (23.000 stuks) en Nautilus (22.742 stuks), respectievelijk Lincoln's versies van de Ford Explorer en Kuga.