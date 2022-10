Gefacelifte Porsche Taycan met meer dan 1.000 pk op komst

De Porsche Taycan is volgend jaar vier jaar op de markt, dus wordt hij onderworpen aan een facelift. Dat niet alleen, want er komt ook een 1.000+ pk-sterke variant met drie elektromotoren en een focus op circuitgebruik aan. Dat blijkt uit het werk van onze spionagefotograaf, die in de buurt van én op de Nürburgring deels ingepakte exemplaren trof van zowel de sedan- als de station-variant van de Taycan.

Tot op heden hadden we nog geen lucht van de komst van een Porsche Taycan-met-circuitfocus, maar die lijkt er wel degelijk te komen. Porsche zal daarmee ongetwijfeld zijn eigen record op de Nürburgring aan diggelen willen rijden. Onze spionagefotograaf schoot in Duitsland platen van een ingepakt prototype, compleet met rolkooi en uit de kluiten gewassen achterspoiler. De rolkooi zullen we op de productieversie niet terugzien, maar voor de lip onder de grote spoiler en de ongetwijfeld sportiever vormgegeven en nu nog ingepakte voorbumper geldt dat wel. Verder zien we bij de bespoilerde auto deels ingepakte koplampen die bij de gespotte 'reguliere' Taycans, ook op de foto's, al naakt zijn. Daarover verderop in de tekst meer.

Naar verwachting zit het grootste nieuws van de spoiler-Taycan hem onderhuids. Dit zou namelijk de gedoodverfde concurrent van de Tesla Model S Plaid moeten worden. Daarom krijgt de extra hete Taycan naar alle waarschijnlijkheid - zo gaan de nieuwste, goed onderbouwde geruchten - een derde elektromotor aangemeten, goed voor een totaalvermogen van ruim 1.000 pk. Een Model S Plaid houd je immers niet zomaar bij.

Ook facelift voor 'reguliere' Taycan

Dan de reguliere modellen, die ook voorbij rolden. Hoewel de Porsche Taycan stationwagons - in Cross Turismo- en Sport Turismo-smaak - later op de markt kwamen dan de Taycan sedan, verwachten we dat de facelift die nu voor dat model op stapel staat gelijktijdig wordt doorgevoerd bij alle carrosserievarianten. De gefacelifte Porsche Taycan, die we nu voor het eerst in beeld krijgen, lost de oorspronkelijke versie waarschijnlijk in de tweede helft van volgend jaar af. Het lijkt erop dat de facelift voor de buitenkant van de reguliere Taycans weinig nieuws in petto heeft. Niet voor de sedan en de Sport Turismo, in ieder geval. De Cross Turismo houdt zich nog even schuil en verscheen nog niet voor de lens.

Aan de zijkanten van de Taycan zien we vrijwel geen wijzigingen. Het lijkt erop dat er na de facelift een in de kleur van de koets gespoten stripje op de dorpels komt te zitten, al zou dat ook onderdeel van de camouflage kunnen zijn. Aan de achterkant van de sedan is een deel van de bumper afgeplakt, wat duidt op daarvoor op stal staande nieuwe lijnen. De achterlichtunits zijn ook deels onherkenbaar gemaakt, al zien we geen duidelijke verschillen met de huidige exemplaren. Toch ligt een wijziging in de lijn der verwachting.

Nieuwe vorm voor de koplampen

Aan de voorkant vinden we het 'grootste' nieuws, dat voor beide varianten hetzelfde lijkt. Zo krijgen ze allebei een nu nog ingepakt nieuw bumperontwerp en kennen de Taycan-koplampen straks een nieuwe vorm. Die zijn nu nog aan weerszijden min of meer afgerond, maar lopen straks aan de binnenzijden puntiger toe.

Daarmee lijkt het voor wat betreft het uiterlijk gedaan voor de reguliere facelift-Taycan. Onderhuidse veranderingen verwachten we eveneens en zijn misschien nog wel belangrijker, want de EV-technologie ontwikkelt zich razendsnel. Verwacht onder meer een groter rijbereik. Daarnaast zullen er - het blijft natuurlijk een Porsche - mogelijk nog wat extra uitvoeringen van de Taycan op de markt komen, waaronder minstens een variant op het meer op circuitgebruik gefocuste, driemotorige exemplaar.