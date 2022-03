‘Facelift’ nu ook voor V8-versies Mercedes AMG GT 4-Door

Het zit zo. Mercedes kondigde in juni een update aan voor de AMG GT 4-Door die het zelf een facelift noemde, al vonden wij dat aan de optimistische kant. De update gold alleen voor de zescilindermodellen van deze sportieve vijfdeurs, dus de AMG 43 en de AMG 53.

We maakten melding van nieuwe kleuren, wielen en materialen en de mogelijkheid om je 43 of 53 door een dikke voorbumper meer op een dikke 63 te laten lijken. Bovendien is die voorbumper zelf iets aangepast, al zitten we nog steeds naar de foto’s te staren om het verschil te zien. Het Manufaktur-label, tot slot, biedt verregaande mogelijkheden om de auto naar eigen smaak aan te kleden. Wat meer variatie in de zee van matzwarte en -grijze 4-doors is wat ons betreft geen gek idee, maar de persfoto’s bieden wat dat betreft weinig hoop.

Welnu, die wijzigingen gelden nu ook voor de V8-modellen. Dan gaat het natuurlijk om de 63 en 63S, dus het agressievere voorkomen hadden ze al. Wel zien we ook hier dat de buitenste luchtinlaten – let goed op – net even breder zijn en aan de binnenkant in een scherpere punt eindigen. Aan het vermogen wordt niet gesleuteld, dus levert de 63 nog steeds 585, en de 63S 639 pk. Een goed herkenningspunt voor de 63-modellen blijft overigens de uitlaat, want de combinatie van vier rechthoekige stortkokers is uniek voor de topversies. De ‘mindere’ versies doen het met vier ronde uitlaten.

Voor Nederland is het nieuws trouwens nog wat minder relevant dan voor de rest van de wereld. De in de tussentijd geïntroduceerde AMG GT 63 S E Performance, een plug-in met een vrij bizarre 843 pk, vervangt hier namelijk de reguliere 63 S. Deze uitvoering had uiteraard al de nieuwe voorbumper.