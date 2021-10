Mercedes-Benz Manufaktur: meer personalisatie

Manufaktur vervangt het bestaande personalisatie-aanbod en ook het Designo-label dat het merk jarenlang gebruikte. Als de naam je bekend voorkomt is dat niet zo gek, want er was al een ‘G Manufaktur’ op basis van de G-klasse. Het nieuwe Manufaktur-gamma is in eerste instantie beschikbaar voor de S-klasse met lange wielbasis, de Maybach-S, de CLS en de AMG GT 4-Door. Nog altijd duidelijk voor modellen bovenin het gamma dus, en opvallend genoeg nog niet voor SUV’s.

In het Manufaktur-aanbod vind je vooral lakkleuren, leersoorten en interieur-aankleding. In het geval van de S-klasse, die ook als demonstratie-auto dient, staat het ‘Manufaktur’ bovendien duidelijk uitgeschreven op de middenconsole. Deze auto is uitgevoerd in Manufaktur ‘Vintageblau’, dat lijkt op wat in de jaren ’90 werd geleverd op onder meer de W123. Het interieur is dankzij stralend witte én diepzwarte bekleding een feest voor wie van contrast houdt. Het geheel oogt wat ons betreft nog best stijlvol, maar ongetwijfeld kun je ook bij Manufaktur terecht als stijlvol niet zo je ding is. Het gaat tenslotte om personalisatie.

In de toekomst wordt het Manufaktur-aanbod uitgebreid naar andere modellen, waaronder elektrische EQ-modellen.