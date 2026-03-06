De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-door wordt revolutionair anders dan zijn voorganger. Dan doelen we vooral op de aandrijflijn, maar ook het interieur mag er zijn. Mercedes-AMG bedacht er speciaal nieuwe knopjes voor, al is er aan schermen ook geen gebrek.

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door is logischerwijs de opvolger van de gelijknamige auto die nu nog in de showroom staat. Tegelijkertijd is het echter de productieversie van de AMG GT XX en daarmee wordt alles anders. In plaats van brute V8-kracht levert de nieuwe 4-Door zijn ongetwijfeld indrukwekkende prestaties straks volledig elektrisch. Het wordt dus een soort Taycan-achtige, al lijkt alles erop dat deze AMG GT nog een tandje heftiger wordt dan de meeste Taycans. Mercedes trekt alles uit de kast en daar hoort zelfs een nieuw, specifiek voor elektrische AMG’s ontwikkeld platform bij: AMG.EA.

Daarover en over het uiterlijk later meer, want nu gaat het om het interieur. Mercedes laat het binnenste van de nieuwe 4-Door alvast zien en geeft blijk van enige mensenkennis. De AMG GT 4-Door krijgt ‘nieuw ontwikkelde draaiknoppen’ voor ‘het intuïtief regelen van reactiesnelheid, wendbaarheid en tractie’. Geen gedoe in het scherm dus, maar een reeks naar de bestuurder gekantelde draaiknoppen op de middenconsole. De reeds van AMG bekende exemplaren op het stuurwiel mogen ook blijven en zo heb je alle aan rijden gerelateerde instellingen als het goed is direct onder handbereik. Wat valt er nog meer op in dit nieuwe AMG-interieur? De kakafonie aan sfeerverlichting en aluminium- en carbon-accenten. Samen met de rode stiksels (let op de deurpanelen!) levert dat een zeer sportieve sfeer op, al kun je ongetwijfeld ook voor andere kleurstellingen kiezen.

Uniek voor een moderne Mercedes is dat het centrale touchscreen naar de bestuurder toe gedraaid staat, voor het betere cockpitgevoel. De AMG GT 4-Door heeft evengoed een scherm voor de passagier, waar het centrale display als het ware half overheen lijkt te hangen. Het dak is eveneens bijzonder. Het is uiteraard van glas en bestaat uit twee delen. Ander dan gebruikelijk zit de scheiding tussen die delen echter niet over de breedte, maar over de lengte van de auto. Zo ontstaan twee langgerekte glasplaten, in dit geval ook nog voorzien van verlichte strepen en het Affalterbach-wapen van AMG. Achter die glasplaten zien we vooral veel duisternis. Dat doet vermoeden dat het productiemodel net als zijn concept-voorbode en de Polestar 4 geen achterruit krijgt, maar op eerdere camouflageplaten heeft de 4-Door wel degelijk een achterruit.

De nieuwe AMG GT 4-Door is in principe een vierzitter, maar een praktischer driezitsbank achterin wordt ook leverbaar. Binnenkort al, want deze interieur-‘teaser’ is één van de laatste stappen voor de onthulling van deze AMG.