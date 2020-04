Facelift Friday: Toyota Auris

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Gedurende twee generaties ging Toyota’s compacte middenklasser in Europa niet als Corolla, maar als Auris door het leven. Met name de tweede was in ons land een ware publiekslieveling, al lag dat vermoedelijk eerder aan het bijtellingpercentage dan aan het weinig opzienbarende uiterlijk. Dat uiterlijk werd in 2015 enigszins strakgetrokken.

De eerste Auris werd in 2006 gepresenteerd als de vervanger van uitsluitend de hatchbackversies van de Corolla, aangezien de sedan en stationwagenvariant nog even onder die naam mochten blijven. De naam ‘Auris’ moest het wat stoffige imago van de Corolla doen vergeten en betekende dus daadwerkelijk een nieuwe start. Toch was de auto in eigenlijk ieder opzicht ‘gewoon’ een Corolla-opvolger. Als de Corolla suf was, dan was de Auris dat zeker ook.

De tweede generatie verscheen in 2012. De Corolla sedan kreeg geen opvolger en de stationwagenversie ging nu ook Auris heten, zodat de naam Corolla in ieder geval in Nederland helemaal van het toneel verdween. Juist de Touring Sports- (TS-)versie bleek in Nederland erg populair. Niet onlogisch: de auto combineerde als hybride lage bijtelling met veel binnenruimte. De zuinige, betrouwbare hybride-aandrijflijn en standaard automaat maken ‘m ook voor de occasionkoper een verstandige koop.

Allemaal heel mooi, maar vandaag staat het uiterlijk centraal. Spannend of opvallend was de Auris-koets zeker niet, al geldt dat voor meer auto’s in dit segment. Tegelijkertijd was de tweede generatie met z’n strakke en eenvoudige lijnen wat beter verteerbaar dan de eerste Auris, die een wel erg bolle en hoge koets kreeg toebedeeld.

Het ietwat V-vormige front van de tweede Auris werd door het logo optisch keurig in tweeën gesplitst. De koplampen vormden aan weerszijden ekl een keurig setje met de helft van de grille, die op zijn beurt weer horizontaal door tweeën werd gehaald door de enige zichtbare lamel. De opgeruimde voorbumper kreeg één grote luchtinlaat mee, aan de bovenzijde bijgestaan door een stuk grijze kunststof waarop de kentekenplaat huist. Het geheel werd in de meeste gevallen omrand door een verchroomde omlijsting.



In 2016 was het zoals te doen gebruikelijk vooral het front waar de verandering plaatsvond. Bij een snelle blik lijkt het allemaal wel mee te vallen. Ook bij latere edities dient het logo als het centrale punt waar alles samenkomt, terwijl ook de vorm van de koplampen weinig lijkt te zijn veranderd. Toch zijn de lichtunits wel degelijk helemaal nieuw. De lampen van editie 2 wordan aan de boven- én binnenkant in chroom gevat, een omlijsting die de gehele breedte van het front beslaat. De bumper verliest z’n chroom juist. De centrale luchtinlaat maakt plaats voor een breder exemplaar, waarin nu ook de mistlampen zijn gevat.

Aan de achterzijde vallen vooral de nieuwe lichtunits op. De traditionele opstelling met rood, wit en oranjekleurig glas maakt plaats voor lichtbakens in donkerrood en wit, uiteraard gevuld met led-techniek.

Ook de huidige Corolla zou aanvankelijk de naam Auris krijgen, maar kort na de onthulling zag Toyota daar toch maar vanaf. De auto heeft niet alleen z’n wereldberoemde naam terug, maar kreeg meteen ook een scherper uiterlijk én een aansprekender rijgedrag toebedeeld.