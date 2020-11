Facelift Friday: Peugeot 307

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Peugeot 307 verscheen in 2001 en werd daarmee min of meer ingeklemd tussen twee designtijdperken bij Peugeot. We weten allemaal wat dat betekent: de auto werd ingrijpend gefacelift.

Naar het zich laat aanzien blijft Peugeot vanaf nu altijd hangen in de ‘8’-serie, met modellen als de 208, 308 en 508. Voor de vorige edities van die modellen werd het laatste cijfer echter steevast opgehoogd. Met een beetje fantasie zou je iedere ‘familie’ van auto’s met een bepaald cijfer als een generatie kunnen zien, al is er uiteraard de nodige overlap doordat de modelcycli niet gelijk lopen.

In de laatste decennia vond er bij Peugeot geregeld een grote designrevolutie plaats, al bleef een aantal basiskenmerken vaak wel intact. Bijzonder is dat het Franse merk net zo vaak vrienden als vijanden lijkt te maken met zijn designs. Dat doet vrezen voor de volgende generatie Peugeots, want de huidige modellen lijken een schot in de roos. Met name de 208, 508 en 3008 worden door velen mooi gevonden.

Ander beeld

Spoel echter vijftien jaar terug en er ontstaat een heel ander beeld. Met name de Peugeots met een typeaanduiding eindigend op een ‘7’ maakten weinig vrienden. De 207 werd, hoewel populair, te plomp en zwaar gevonden en velen zijn nog steeds niet bekomen van de enorme ‘muil’ van de 407, die volgde op de sierlijk en tijdloze 406.

Bij de 307 viel het aanvankelijk allemaal nog wel mee. De grootste hatchback uit het gamma kreeg in 2001 een koets die je zou kunnen omschrijven als een uitvergrote en strakgetrokken versie van die van de veelgeprezen 206. De wat hoge daklijn, grote voorruit en puntige koplampen kenden we bijvoorbeeld al, terwijl strakkere lijnen, grotere lichtunits en nog meer glas tegelijkertijd voor een modernere uitstraling zorgden.



In 2005 voelde Peugeot echter de hete adem van de concurrentie in zijn nek en werd het tijd om de 307 grootscheeps op te frissen. Daarbij verschenen bijvoorbeeld heldere achterlichten, maar ook een gemoderniseerd interieur. Het grootste nieuws was te vinden aan de voorzijde, waar de bescheiden lachebek in de bumper plaatsmaakte voor een gigantische muil. Ook de koplampen werden groter en over een breder oppervlak uitgesmeerd. Het resultaat zou je zelfverzekerd kunnen noemen, maar we weten nu al dat de eerste 307 het in onderstaande poll gaat winnen van zijn voorganger. Of niet?