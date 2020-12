Alvast voor de zomer: vijf cabrio's met stalen klapdak

Bij de ideale auto om de winter mee door te komen, denk je misschien niet direct aan een cabrio. Toch kan het gunstig zijn om juist nu over te gaan tot de aankoop van een dakloze auto. Omdat de vraag in deze tijd van het jaar lager ligt, zijn de prijzen doorgaans lager en is je onderhandelingspositie beter. Om toch nog een beetje te zorgen voor bescherming tegen winterse omstandigheden, hebben we vijf cabrio's met een stalen klapdak op een rijtje gezet.

1. Mercedes-Benz SLK - €8.800

Momenteel lijken de meeste fabrikanten weer terug te gaan naar de stoffen kap, waaronder ook Mercedes-Benz voor de nieuwe generatie van de SL. Das Haus was er in 1996 echter vroeg bij met de introductie van het stalen klapdak op de SLK R170. Het bovenstaande exemplaar is van 2002 en stamt dus van na de facelift die de SLK in het jaar 2000 kreeg. Bij die facelift pakte men onder meer de grille, de bumpers en de achterlichten op subtiele wijze aan en lepelde Mercedes-Benz de 218 pk sterke 3,2-liter V6 in de neus van de roadster. Dat betekent dat je in 7 seconden naar de 100 km/h snelt en desgewenst door kunt trappen tot 245 km/h. Alleen de 32 AMG was sneller. Het bovenstaande exemplaar ziet er nog goed uit en beschikt over zaken als lederen bekleding, stoelverwarming en zelfs een heuse autotelefoon. Aan dat laatste heb je nu helemaal niets meer natuurlijk, maar toentertijd was het ongetwijfeld een prijzige optie.

Peugeot 307 CC - €6.800

Peugeot is écht een van de eerste fabrikanten die het stalen cabriodak toepaste. Al voor de oorlog had het merk een auto met een te openen hardtop: de 402 Eclipse. Een paar jaar na de SLK droeg Peugeot bij aan de heropleving van het stalen cabriodak met de introductie van de 206 CC op de autosalon van Parijs in 2000. Drie jaar later kwamen de Fransen met hetzelfde concept, maar dan een slagje groter: de 307 CC. Dit exemplaar zit behoorlijk goed in zijn spullen met leren bekleding, stoelverwarming, climate control en JBL-audio. Onder zijn motorkap huist een atmosferische 2,0-liter viercilinder met 140 pk en 200 Nm koppel. Die krachtbron zorgt niet echt voor overdreven spetterende prestaties (0-100 km/h in 10,1 seconden, topsnelheid 207 km/h), maar is wel relatief betrouwbaar. De 307 CC is ook meer een cabrio om rustig mee te cruisen met het dak open als het weer zich daarvoor leent. Gelukkig zit je er in de winter ook warmpjes bij.

Ford Focus CC - €5.985

Waar je de andere auto's in dit lijstje nog wel eens ziet opduiken in het straatbeeld, is de door Pininfarina getekende Ford Focus CC een relatieve zeldzaamheid. De cabrioversie van de Focus zag op de autosalon van Genève in 2006 het levenslicht, maar na een facelift in 2008 draaide Ford het model uiteindelijk al in 2010 de nek om. Lang is hij dus niet in productie geweest. Dat de Focus CC niet heel gewild is, blijkt ook wel uit de vraagprijs van dit exemplaar. Die ligt namelijk op een haar na €1.000 lager dan de 307 CC uit dit lijstje, die uit hetzelfde bouwjaar stamt én krap 30.000 km méér heeft gelopen. Indien je de styling van de Ford kunt waarderen, heb je dus relatief veel waar voor je geld. Deze Focus CC is een Titanium-uitvoering, dat betekent dat zaken als lederen bekleding, stoelverwarming en een automatisch dimmende binnenspiegel inbegrepen zijn. Haast moet je met de 101 pk sterke 1,6-liter viercilinder onder de kap alleen niet hebben.

Volvo C70 - €9.450

De eerste generatie van de Volvo C70 was zowel als coupé als cabriolet leverbaar. Voor de tweede generatie besloot Volvo om het roer om te gooien en de twee carrosserievarianten te combineren in één auto. In 2006 kwam de C70 met stalen klapdak op de markt. Dit was tevens de laatste cabrio van Volvo, want in 2013 ging het model uit productie om vervolgens niet meer terug te keren. Dit exemplaar komt uit 2006 en is dus eentje uit het eerste bouwjaar. Hij heeft 197.761 kilometer op de teller en is getooid in een zwart-op-zwarte samenstelling. Opvallend voor een Volvo: hij heeft géén stoelverwarming! Wat hij wel heeft, is een 2,4-liter atmosferische vijfcilinder onder de kap. Met 140 pk is dat zeker geen sprintkanon, maar met de ramen of het dak naar beneden kun je in ieder geval genieten van de karakteristieke roffel.

5. Mazda MX-5 Roadster Coupé - €9.994

Jazeker, óók de Mazda MX-5 moest op een gegeven moment aan het stalen klapdak geloven. De 'Roadster Coupé' kwam in 2006 op de markt en had voor het eerst in de geschiedenis van het model een stalen klapdak, dat uit twee delen bestaat. Je zou wellicht denken dat dat flink wat extra gewicht toevoegt, maar dat valt met 36 kilogram extra reuze mee. Dat betekent echter ook dat het dak niet super dik is, waardoor er geen enorme geluidsreductie is ten opzichte van de softtop. In de winter is de hardtop echter wel een stuk praktischer. Dit exemplaar is er eentje met de 1.8 en dat betekent dat hij 127 pk vermogen tot z'n beschikking heeft. De MX-5 is met een acceleratie van 9,6 seconden naar de 100 km/h niet overdreven rap, maar daar koop je 'm ook niet specifiek voor. Met de MX-5 kun je immers ook in de winter leuk sturen op binnenwegen, zelfs met de kap naar beneden. In dit exemplaar moet je dan wel de verwarming flink opstoken, want ondanks de leren bekleding schittert stoelverwarming in afwezigheid.