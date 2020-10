Facelift Friday: Opel Crossland (X)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Die X, daar moeten we het toch eens over hebben. Bij de facelift van de eerste Mokka in 2016, ook al eens behandeld in deze rubriek, besloot Opel dat de Mokka ‘Mokka X’ moest gaan heten. Die ‘X’ moest de cross-overs onderscheiden van de rest van het gamma, dus kregen we ook een Crossland X en een Grandland X voorgeschoteld.

De Crossland X en Grandland X verschenen in 2017, in het jaar waarin Opel door het Franse PSA-concern werd overgenomen. Die gebeurtenis werd mooi kracht bijgezet door de kersverse modellen, waarvan de ontwikkeling een paar jaar eerder als gezamenlijk project tussen GM en PSA van start was gegaan. De komst van de Crossland X betekende ook dat de Mokka X er een concurrent in eigen huis bij kreeg. Beide types zijn cross-overs in het B-segment, waarbij het GM-alternatief wat meer als een SUV, en de Crossland als een wat ‘softere’ cross-over werd gepresenteerd.

Dat is een dunne scheidslijn, dus bij de nieuwe Mokka heeft Opel het onderscheid wat groter gemaakt. Bij de iets gekrompen Mokka ligt de nadruk meer op design, terwijl de Crossland duidelijk ruimer en praktischer is. Nog opvallender: de Mokka verliest na drie jaar alweer zijn X. Dat blijkt nieuw beleid, want ook de Crossland moet het vanaf de facelift zonder de toevoeging doen.

Halve Vizor

De Mokka is ook het model waarmee Rüsselsheim zijn ‘Opel Vizor’-familiegezicht lanceert. Het samenspel tussen koplampen en ‘grille’ (bij de Mokka is-ie volledig dicht) moet op termijn op alle nieuwe Opels verschijnen. Na de Mokka is de Crossland als eerste aan de beurt, al gaat de Duitse fabrikant niet al te ingrijpend te werk. Een gewijzigde voorbumper met een zwart paneel tussen de koplampen zorgt voor een Vizor-achtige look, maar de koplampen zelf hebben nog de oude vorm. Ook de rest van de voorgevel werd wat brutaler, dankzij in contrasterende zilverkleur gespoten elementen en een grotere, sterk geaccentueerde luchtinlaat.

Aan de achterzijde kwam het accent ook meer te liggen op horizontale vormen. De lichtunits worden ook hier optisch aan elkaar verbonden door een zwart paneel, dat ogenschijnlijk ook daadwerkelijk in de klep is gestanst. Het woord ‘Crossland’ staat, geheel volgens de laatste mode, uitgesmeerd over de volle breedte van de klep. Maar dan wel zonder die vermaledijde ‘X’.