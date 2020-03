Facelift Friday: Morgan Aero 8

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Aero 8 verscheen in 2001 op de markt en was lichtjaren moderner en flink groter dan de Morgans die tot dan toe leverbaar waren geweest. Naast een Plus Four of Plus Six oogt zo’n Aero 8 bijna futuristisch, hoewel het tegelijkertijd onmiskenbaar een Morgan is. De losse spatborden, hoefijzervormige grille, lange neus en aflopende achterkant waren dan ook present, maar dan verpakt in een eigentijds jasje en voortbewogen door een dikke V8 van BMW.

Dat klinkt als een ideale mengeling van klassiek en modern, maar toch kreeg de Aero 8 veel kritiek. Het pijnpunt: de koplampen. In een poging moderne, heldere lichtunits in het klassieke design te verwerken, koos Morgan voor exemplaren die aan de binnenkant van de wulpse spatborden werden geplaatst. Dat werkte, maar leverde ook een auto op die behoorlijk scheel uit de ogen kijkt. De koplampen in kwestie waren niet eens van Morgan zelf, maar werden uit een Volkswagen New Beetle overgeheveld. Het rechter exemplaar verdween bij de Morgan in het linkerspatbord en vice versa.



In 2007 vond Morgen het tijd om de Aero 8 eens tegen het licht te houden. Het merk nam de kritiek op het front ter harte en gooide de Volkswagen-koplampen resoluut in de glasbak. Ter vervanging werden lichtunits uit die andere bekende retro-hatchback aangevoerd: de Mini. De xenon-exemplaren staan bij de gefacelifte versie van de eerste generatie van de moderne Mini wat rechter in het front dan de schijnwerpers van de New Beetle. De kruiselingse plaatsing in de Morgan resulteerde dan ook in een aanzienlijk minder schele, zij het nog altijd ietwat loensende blik. Ook de richtingaanwijzers en de stadslichten van de Mini kregen een plekje in de Aero 8-koets, die rondom werd bijgepunt. Is de tweede Aero 8 daarmee beter, of ga je voor de nogal karakteristieke eerste serie?