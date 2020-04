Facelift Friday: Mitsubishi Space Star (2002)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Eerst even een bittere pil: de huidige Mitsubishi Space Star is eigenlijk geen Space Star, maar een Mirage. Nu dat slechte nieuws uit de weg is, kunnen we ons richten op de oorspronkelijke Space Star. Dat nuchtere én enigszins Nederlandse ruimtewonder kreeg in 2002 een facelift.

Is de huidige Space Star geen Space Star? Nou ja, het staat erop en Mitsubishi noemt hem zo, dus strikt genomen is de auto dat natuurlijk wel. Het compacte model zou echter oorspronkelijk Mirage gaan heten en draagt die naam elders op de wereld ook, maar in Europa werd het oude ‘Space Star’ uit de mottenballen getrokken.

Hoewel de auto zeker iets groter is dan zijn directe concurrenten in het A-segment blijft de naam ‘ruimtester’ toch een beetje misplaatst. De naam was dan ook oorspronkelijk bedoeld voor een andere auto. De Space Star die in 1998 werd gepresenteerd, is een auto van een soort die we nu eigenlijk niet meer kennen. Anno 2020 kiezen we liever een hip gelijnde SUV-achtige, maar eind jaren 90 scoorde Mitsubishi nog punten met een compleet pretentieloze, maar wel praktische hoge hatchback met wat lichte MPV-trekjes. De Space Star werd speciaal voor de Europese markt ontwikkeld en werd net als de Carisma bij Nedcar in het Limburgse Born in elkaar geschroefd.



In zijn eerste jaren kreeg de Space Star al eens heldere koplampunits, meegespoten stootstrips en rood-zwarte achterlichten toegeschoven, maar de eerste echte facelift kwam in 2002. De koplampunits maakten toen net als eerder bij de Carisma plaats voor exemplaren uit één stuk met een zwart binnenwerk. Tegelijkertijd werden ze vanaf de onderkant iets afgeplat, zodat ruimte ontstond voor een prominentere bumper die optisch nadrukkelijk in drie segmenten werd verdeeld. Aan de achterzijde keerden de oranje glaasjes voor de richtingaanwijzers terug, maar dan in de vorm van een ronde uitstulping met helder glas. De oorspronkelijke Space Star hield het in deze opgefriste vorm tot 2005 vol.